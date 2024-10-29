"Тогда это был страх": как украинцы могут объединиться сейчас и что для этого нужно

Однажды украинское общество уже это делало

Вопрос общественного раздора и негативного настроения часто поднимается в сети, однако украинцы еще могут быть такими же объединенными, как и в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный Константин (Valde) Ульянов, автор учебника "Бронированный ум. Боевой стресс и психология экстремальных ситуаций", романов "Храм" и "Право сильного" в материале: "Нельзя говорить военному: "Я тебя понимаю", — автор книги "Бронированный разум", сержант ВСУ о ветеранах и обществе" .

На вопрос журналиста, может ли общество, которое сейчас настолько разделено, снова объединиться, он сказал: "Если однажды мы такого состояния достигли, то можем к этому вернуться".

По словам сержанта, тогда украинцев объединил страх, который во многих вопросах был движущей силой. Ведь российские войска были под Киевом, и даже сейчас вспоминать первые дни войны жутко.

"Очень многим людям было страшно и они были готовы работать на победу, а другая категория людей боялась быть контроверсионной. Чтобы вернуться в такое состояние, нам нужна работа внутри той части общества, которая о победе Украины", — говорит военный.

Напомним, что по словам Ульянова на войне есть две реакции: бежать от нее или бороться. И украинцы выбирают свою, но у каждой из них есть последствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине нужно извлечь уроки из израильского опыта войны.