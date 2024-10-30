Более 20 лет страдала неизлечимой болезнью: как выглядела умершая звезда "Друзей" в молодости и после страшного диагноза

Актриса Терри Гарр умерла в возрасте 78 лет, она тяжело болела

Во вторник, 29 октября, стало известно о смерти популярной американской актрисы Терри Гарр, которая прославилась ролью в кинокомедии "Тутси", а также сыграла маму Фиби в суперпопулярном сериале "Друзья". Причиной смерти стала продолжительная болезнь — рассеянный склероз, с которым актриса боролась часть своей жизни. Ее не стало на 79-м году жизни.

"Телеграф" решил вспомнить, как при жизни выглядела Терри Гарр и чем она запомнилась зрителям.

Терри Гарр — как она выглядела в молодости

Терри Гарр — известная американская актриса, которая получила большую известность после выхода на экраны комедии "Тутси". За роль в этой картине она была номинирована на "Оскар" и BAFTA в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Терри Гарр в молодости. Фото: Getty Images

Терри Гарр в молодости. Фото: Getty Images

Она родилась в Огайо 11 декабря 1944 года в творческой семье, на момент смерти ей было 78 лет. После школы она училась Северном Голливуде и в Калифорнии, а потом познакомилась с хореографом и продюсером Дэвидом Уинтерсом, который сыграл важную роль в становлении ее актерской карьеры.

Терри Гарр в молодости. Фото: Getty Images

За свою творческую жизни Терри Гарр появлялась в эпизодических ролях в десятках фильмов, часто играла персонажей второго плана и балы веселым и жизнерадостным человеком. Многим зрителям запомнилась роль Терри Гарр в сериале "Друзья", где она сыграла маму Фиби.

В последние 20 лет своей жизни Терри Гарр страдала неизлечимой неврологической болезнью рассеянным склерозом. В 2007 году актриса пережила сложную операцию из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга.

Терри Гарр. Фото: Getty Images

Это испытание стало тяжелым ударом для Терри Гарр, которая всегда поражала своим оптимизмом и силой духа. Во вторник, 29 октября, стало известно о смерти актрисы. Известно, что она провела последние мгновения жизни в окружении близких и друзей.

Терри Гарр. Фото: Getty Images

Терри Гарр. Фото: Getty Images

Терри Гарр. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из подозреваемых по делу о смерти Мэттью Перри признал свою вину. Он признался, что актера убивали намеренно.