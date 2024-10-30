В Киеве мощно горит квартира - огонь видно издалека (видео)

На месте работало сразу несколько пожарных экипажей

В среду, 30 октября, в Голосеевском районе Киева в одной из квартир вспыхнул масштабный пожар. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы.

На данный момент информации о пострадавших нет. Об этом сообщают столичные Телеграмм-каналы.

Пожар произошел в многоэтажном доме на Голосеевском проспекте. Здесь огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже и очень быстро распространился по всей комнате. В вечерних сумерках пожар было видно издалека.

На месте работало сразу несколько пожарных экипажей.

Информации о пострадавших на момент публикации новости нет. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

По данному факту будет проведено расследование.

Напомним, что недавно в столице также горела многоэтажка, однако тогда причиной воспламенения стало падение обломков "шахеда". В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Люди, к счастью, не пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева начался сильный пожар в многоэтажке. В результате произошедшего были эвакуированы 5 человек с верхних этажей из-за сильного задымления.