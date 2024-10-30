Два месяца с Национальным кэшбеком: сколько украинцев получили первые выплаты и на что хотят их потратить

Программа постепенно набирает популярность среди украинцев

В Украине уже почти два месяца действует программа Национального кэшбека. В настоящее время почти полторы тысячи производителей, предлагающих около 300 тыс. товаров, уже присоединились к проекту.

Об этом стало известно из ответа Минэкономики на запрос издания "Телеграф". В целом программа "Национальный кэшбек" постепенно набирает популярность среди украинцев: уже более 2,5 миллионов граждан присоединились к инициативе, из них 1,417 млн активно совершают покупки.

"С каждой гривны, потраченной на товары украинского производства, 40% возвращается в бюджет в виде налогов. Поэтому мотивация покупать украинское важна для экономики", — отметили в письме.

По данным ведомства, первые выплаты за сентябрьские покупки уже получили 646 378 украинцев на общую сумму 37,2 млн. гривен. Программа предусматривает возврат 10% стоимости приобретенных украинских товаров, с максимальной выплатой до 3000 гривен в месяц.

По состоянию на 29 октября к программе присоединились 1475 производителей, которые зарегистрировали более 297 000 товаров разных категорий – от пищевых продуктов до электроприборов.

"Кэшбек предоставляется на потребительские товары украинского производства (кроме подакцизных) в том числе лекарства, безалкогольные вина и медовые напитки. На услуги кэшбек не предоставляется, но потратить кэшбек можно только на услуги или поддержку ВСУ или покупку облигаций", — говорится в письме.

При этом чаще всего кэшбек украинцы получают именно за покупку пищевых продуктов. В то же время, в категориях, где есть традиционно сильный импорт, — косметика, бытовая химия, — программа будет оказывать наибольшее влияние на экономику.

Согласно исследованию Gradus Research Company, 49% участников программы планируют использовать полученные средства для оплаты коммунальных услуг. Общий бюджет программы до конца 2024 года составляет 3 млрд. гривен, а накопленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 1 октября в Украине заработают выплаты по "Национальному кэшбеку". Мы подробно рассказали, что это и как принять участие в программе.