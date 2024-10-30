Убежал в Румынию, но решил вернуться: что ждет отчаянного мужчину, который дважды пересек границу

Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину

В сентябре 2024 года человек четыре дня шел по буковинским лесам в Румынию, однако не нашел в Европе работу и решил вернуться таким же незаконным путем. Жителя Одесской области задержали недалеко от Словакии на Закарпатье пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины 30 октября. Там отметили, что задержать подозреваемого украинским пограничникам помогли словацкие коллеги, сообщив о движении у границы.

Одессит понял, что к нему приближается группа реагирования, пытался скрыться в лесу и игнорировал требования остановиться. Пограничникам пришлось несколько раз произвести выстрелы в воздух, чтобы заставить беглеца остановиться, отметили в ГПСУ.

Задержанный доставлен в пограничное подразделение. На него было составлено админпротокол за незаконное пересечение государственной границы.

Подозреваемый – 30-летний житель Одесщины. Он рассказал, что незаконно пересек границу с ЕС в начале сентября. Тогда он четыре дня шел по закарпатскому лесу в Румынию, а оттуда переехал в Германию.

Найти работу и устроиться в Европе не удалось, поэтому мужчина решил возвращаться назад. Он снова проложил маршрут по лесу вне пунктов пропусков и шел по онлайн-картам, потому что боялся ответственности за предыдущее нарушение.

"Статьей 33 Конституции Украины определено, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину и ответственность, в случае правонарушения, — не так страшна, как угроза жизни и здоровью во время незаконного путешествия", — отметили в ГНСУ.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин не получит повестку по почте.