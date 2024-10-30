"Не для того мама цветочек растила"? Украинцы разнесли Клименко за заявление, что полицейские не могут воевать

Украинцы, которые в окопах, говорят, что тоже раньше не умели воевать

Заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о том, что "полицейские не могут воевать, ведь не имеют ничего общего с окопом и инженерными сооружениями", вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи подвергли критике утверждение министра, заметив, что сотни тысяч украинцев, которые сейчас в окопах, также не умели воевать раньше.

По мнению Клименко, правоохранители научены применять силу и оружие только в отношении преступников в городах, а не в окопах и не в поле.

В основном комментарии под постами такие: "Обученный 55-летний тракторист Василий из села Подспиновка. Х@ли не ясно?" или "Необученные! Так научил бы! Потому что в положении о военном положении написано, что "органы правопорядка участвуют в защите территории от врага". Интересно, там те полицейские уже все инвалиды, или нет?"

Новость разошлась по украинским медиа и соцсетям со скоростью света. К комментариям также присоединились общественные деятели и эксперты. В частности, политтехнолог Алексей Голобуцкий написал : "Конечно. Они обучены в борделях проституток и бабушек из-под метро выгонять. Ну жесть, как специально все делается! Найдите какой-то нормальный аргумент. Например, что они ссут. И это будет правдой и всем совершенно понятно. Относительно проституток, очевидно, политексперт намекал на новость о том, что четверо представителей полиции Киева в рамках "следственного эксперимента" воспользовались услугами секс-работниц для того, чтобы разоблачить бордель в Киеве. Один из них трижды заплатил за такую услугу.

Прокомментировал ситуацию также нардеп и военнослужащий полковник ВСУ Сергей Рудык. "Нельзя им на войну, "не для того мама цветочек растила" Не дай Бог что-нибудь случится, кто будет охранять придорожные кусты, надувать щеки и грозно заявлять, что "сержант Петренко зафиксировал превышение скорости на 5 км"?

Впрочем, среди комментаторов есть и считающие, что Клименко прав. "В принципе, он прав, полицаи не учились воевать". "Вещи называть всем надо своими именами. Конечно они ссут. Но не больше тех пролежней, к которым прилетел бумеранг в виде "тцк-зации" даже не за 10 лет войны, а за 30 лет их голосования. Да и избежать "бусизации" очень просто – прийти в военкомат своими ножками.

Справедливости ради стоит отметить, что часть полицейских точно умеют воевать. В частности, это те, которые служат в подразделении "Лють" и в других военных подразделениях.

Также "Телеграф" недавно публиковал интервью с командиром группы роты разведки сводного отряда "Хищник" департамента патрульной полиции, который получил ранение в бою под Роботино с позывным "Скай". Он рассказал, что в начале войны тысячи копов-добровольцев встали на защиту страны. Они пополнили штурмовую бригаду " Лют ", полностью состоящую из бойцов нацполиции. Тогда же сформировался сводный отряд " Хищник " патрульной полиции, где есть собственная пехота, медики, рота разведки, минометчики и техника.