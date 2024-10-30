Новый лидер Хезболлы готов к перемирию с Израилем: Кассем озвучил условия

Преемник Хасана Насраллы рассказал, как он видит переговоры Хезболлы и Израиля

Лидер ливанской исламистской радикальной группировки "Хезболла" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.

Об этом сообщило агентство AFP News Agency на странице в соцсети "Х". Отмечается, что Наим Кассем "поклялся" продолжить план прежнего лидера группировки Хасана Насраллы.

Он добавил, что Израиль "заплатит высокую цену", если войска ЦАХАЛ останутся на ливанской территории.

При этом Кассем заявил, что "Хезболла" и Израиль могут заключить перемирие, если власти последнего "захотят остановить агрессию". По словам Кассема, это должно произойти на условиях, которые "Хезболла" сочтет уместными и подходящими, но о каких условиях идет речь — неизвестно.

Напомним, 19 сентября, израильские военно-воздушные силы приступили к масштабной воздушной операции на юге Ливана. А уже 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после ликвидации Хасана Насраллы, был уничтожен и его преемник, Хашем Сафи ад-Дин.

Наим Кассем родился в 1953 году в столице Ливана Бейруте. В 1982 году стал одним из основателей "Хезболлы", с 1991 года являлся заместителем руководителя "Хезболлы". В 2024 году, после гибели Хасана Насраллы и Хашема Сафи ад-Дина, возглавил "Хезболлу".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в радикальной группировке "Хамас" подтвердили ликвидацию организации Яхьи Синвара.