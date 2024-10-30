Понад 20 років страждала на невиліковну хворобу: як виглядала померла зірка "Друзів" у молодості і після страшного діагнозу

Актриса Террі Гарр померла у віці 78 років, вона тяжко хворіла

У вівторок, 29 жовтня, стало відомо про смерть популярної американської актриси Террі Гарр, яка прославилася роллю у кінокомедії "Тутсі", а також зіграла маму Фібі у суперпопулярному серіалі "Друзі". Причиною смерті стала тривала хвороба — розсіяний склероз, з яким актриса боролася частину свого життя. Її не стало на 79-му році життя.

"Телеграф" вирішив згадати, як за життя виглядала Террі Гарр і чим вона запам’яталася глядачам.

Террі Гарр — як вона виглядала в молодості

Террі Гарр — відома американська актриса, яка здобула велику популярність після виходу на екрани комедії "Тутсі". За роль у цій картині вона була номінована на "Оскар" та BAFTA у категорії "Краща жіноча роль другого плану".

Террі Гарр у молодості. Фото: Getty Images

Террі Гарр у молодості. Фото: Getty Images

Вона народилася в Огайо 11 грудня 1944 року у творчій сім’ї, а на момент смерті їй було 78 років. Після школи вона навчалася Північному Голлівуді і в Каліфорнії, а потім познайомилася з хореографом та продюсером Девідом Уінтерсом, який відіграв важливу роль у становленні її акторської кар’єри.

Террі Гарр у молодості. Фото: Getty Images

За своє творче життя Террі Гарр з’являлася в епізодичних ролях у десятках фільмів, часто грала персонажів другого плану і була веселою та життєрадісною людиною. Багатьом глядачам запам’яталася роль Террі Гарр в серіалі "Друзі", де вона зіграла маму Фібі.

В останні 20 років свого життя Террі Гарр страждала на невиліковну неврологічну хворобу — розсіяний склероз. У 2007 році актриса пережила складну операцію через розрив аневризми судин головного мозку.

Террі Гарр. Фото: Getty Images

Це випробування стало важким ударом для Террі Гарр, яка завжди вражала своїм оптимізмом та силою духу. У вівторок, 29 жовтня, стало відомо про смерть актриси. Відомо, що вона провела останні миті життя в оточенні близьких та друзів.

Террі Гарр. Фото: Getty Images

Террі Гарр. Фото: Getty Images

Террі Гарр. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із підозрюваних у справі про смерть Меттью Перрі визнав свою провину. Він зізнався, що актора вбивали навмисно.