С грандом уже в группе: сборная Украины узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады

Оппонентами сборной Украины стали команды Аргентины и Марокко

В Париже прошла жеребьевка финальной части футбольного турнира Олимпиады-2026. В жеребьевке участвовала и сборная Украины, которая в этом году будет дебютантом Игр.

Жребий нашей команде выбрал в соперники по группе В сборные Аргентины, Марокко и бронзового призера Кубка Азии, который пройдет позже, сообщает FIFA. Команда Руслана Ротаня изначально была в четвертой корзине при жеребьевке.

Квартеты формировались в порядке от корзины 1 к корзине 4. Представители одной конфедерации в одну группу не могли попасть изначально. То же касается и победителя межконтинентального плей-офф. Таким образом, в групповом раунде Украина не могла встретиться со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в 4-ю корзину. Также не могли пересечься в одной группе команды из Европы, соответственно в соперниках Украины не могло быть команд Франции и Испании.

Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала. Рейтинг состоит из суммы набранных страной очков (три – за победу в игровое время, одно – за ничью) на последних 5 олимпийских футбольных турнирах в такой пропорции: 2020 год – 100%, 2016 год – 80%, 2012 год — 60% , 2008 год – 40%, 2004 год – 20%. Также по 5 бонусов начисляются обладателям титула за этот период. Поскольку квалификационные соревнования в Азии завершатся 3 мая, представители АФК получили рейтинг команд конфедерации за выступление на летних Играх-2020 в Токио.

Сборная Украины U-23, готовясь к Олимпиаде, проведет 25 марта спарринг против команды Японии U-23. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочные сборы в венгерском городе Сегед.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

Итоги жеребьевки