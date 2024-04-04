Впервые за 11 лет: украинка выиграла бронзу юниорского ЧМ по лыжной акробатике (видео)

Ангелина Брыкина заняла 3-е место по итогам решающей попытки

Украинка Ангелина Брыкина стала бронзовым призером в лыжной акробатике на юниорском чемпионате мира по фристайлу. Турнир проходит в горном массиве Ломбардии, в ущелье Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия). В начале февраля украинский фристайлист Дмитрий Котовский впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Наша спортсменка уступила в финале только двум представительницам Китая, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Для Украины – это первая за 11 лет медаль на таком уровне в соревнованиях среди женщин.

По итогам квалификации пробиться в финал среди украинок удалось только Брыкиной, соперницей которой была канадка и четыре китаянки. За свой прыжок украинка получила 78,76 балла, став в итоге третьей. Золото завоевала представительница Китая Шенг Цзиньи (84,42), серебряным призером стала ее соотечественница Янг Синьи (80,32).

Финальная попытка Ангелины Брыкиной

В марте Брыкина стала победительницей общего зачета Кубка Европы по фристайлу. Она заняла первое место с результатом 350 баллов, опередив соотечественницу Оксану Яцюк (2-е место, 299 баллов).В пятницу, 5 апреля, на чемпионате мира пройдут командные соревнования.

В пятницу, 5 апреля, на чемпионате мира пройдут командные соревнования. Ранее сообщалось, что 15-летняя украинка завоевала "золото" на Кубке Европы.