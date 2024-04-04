Вперше за 11 років: українка виграла бронзу юніорського ЧС з лижної акробатики (відео)

Ангеліна Брикіна посіла 3-е місце за підсумками вирішальної спроби

Українка Ангеліна Брикіна стала бронзовим призером у лижній акробатиці на юніорському чемпіонаті світу з фрістайлу. Турнір проходить у гірському масиві Ломбардії, у ущелині Кьеза-ін-Вальмаленко (Італія). На початку лютого український фрістайліст Дмитро Котовський вперше у кар’єрі переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики.

Наша спортсменка поступилася у фіналі лише двом представницям Китаю, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації лижного спорту. Для України – це перша за 11 років медаль на такому рівні у змаганнях серед жінок.

За підсумками кваліфікації пробитися у фінал серед українок вдалося лише Брикіній, суперницею якої була канадка та чотири китаянки. За свій стрибок українка здобула 78,76 бала, ставши в результаті третьою. Золото виборола представниця Китаю Шенг Цзіньї (84,42), срібною призеркою стала її співвітчизниця Янг Сіньї (80,32).

Фінальна спроба Ангелини Брикіної

У березні Брикіна стала переможницею загального заліку Кубка Європи з фрістайлу. Вона посіла перше місце з результатом 350 балів, випередивши співвітчизницю Оксану Яцюк (2-е місце, 299 балів).

У п’ятницю, 5 квітня, на чемпіонаті світу відбудуться командні змагання. Раніше повідомлялося, що 15-річна українка здобула "золото" на Кубку Європи.