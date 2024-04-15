Экс-тренер "Динамо" может возглавить турецкий суперклуб

Сообщается, что Луческу согласовал контракт с "Бешикташем" и может стать новым тренером команды после Фернандо Сантуша.

Экс-тренер киевского "Динамо", 78-летний турецкий специалист Мирча Луческу достиг соглашения с боссами "Бешикташа" и может стать новым тренером команды после того, как клуб уволил португальца Фернанду Сантуша. Португалец был освобожден от должности после ничьей (1:1) в матче с "Самсунспором" в последнем туре Суперлиги.

Согласно нескольким источникам iAMsport.ro, близким к Мирче Луческу, румынский тренер ведет переговоры с "Бешикташем" уже несколько недель. Сам тренер не ответил на звонки журналистов издания.

Для Луческу это будет не первый опыт работы в турецком чемпионате в целом, и в "Бешикташе", в частности. Он тренировал "орлов" с 2002 по 2004 год, и за это время ему удалось выиграть титул чемпиона в свой первый же сезон с командой. Румынский специалист также возглавлял "Галатасарай", где выиграл еще два трофея — чемпионство в 2001 году и Суперкубок Европы в том же году. Последний раз Мирча Луческу был связан с турецким футболом в период с 2017 по 2019 год, когда он был тренером национальной сборной.

Покинув киевское "Динамо" 3 ноября 2023 года, Мирча Луческу не смог остаться в стороне от футбола. Его можно было увидеть на многих матчах Лиги 1, особенно в Бухаресте, на домашних играх "Динамо" и "Рапида". Кроме того, "Луче" активно участвует в жизни "Динамо" и, по просьбе руководства команды, несколько раз приходил на тренировки и оказывал поддержку Желько Копичу.

Положение "Бешикташа" в турнирной таблице текущего сезона намного ниже ожиданий, учитывая, что всего три года назад им удалось завоевать чемпионский титул. "Орлы" занимают 4-е место с 48 очками, отставая от лидера "Галатасарая" на астрономическое расстояние — 36 очков.

Переговоры с Мирчей Луческу с "Бешикташем" были вполне ожидаемы, ведь осенью уже велись серьезные переговоры о сотрудничестве. Ранее также сообщалось, что румынский специалист заключит соглашение с клубом из родной страны.