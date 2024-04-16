Осечка "Кривбасса" и классический дуэт лидеров: обзор тура Премьер-лиги

"Динамо" поднялось на 2-е место в турнирной таблице и отстает только от "Шахтера"

В понедельник, 15 апреля, завершилась программа 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, главной неожиданностью которого стала ничья "Кривбасса" в матче с "Рухом". На фоне побед "Динамо" и "Шахтера" команда Юрия Вернидуба опустилась на 3-е место в турнирной таблице, а дуэт лидеров приобрел "классический" вид. При этом, и дончане, и киевляне провели на две игры меньше "Кривбасса" и идущего на 4-м месте "Днепра-1".

Тем не менее, игрокам "Кривбасса" стоит отдать должное. Команда, как минимум, на протяжении 4/5 турнирной дистанции навязывала борьбу. Да и сейчас, без учета потерянных очков, криворожская команда продолжает "щекотать нервы" грандам и бороться за медали. Ведь пропущенные матчи "грандам" нужно еще выиграть.

Роковая ничья во Львове

Потеря очков в матче с "Рухом" вынудила команду Вернидуба опуститься на 3-е место в таблице и пропустить вперед киевское "Динамо". Кроме того, "Кривбасс" увеличил отставание от лидера "Шахтера", который свою игру выиграл.

Начало игры осталось за хозяевами "Львов-Арены". Львовяне почти сразу начали "высоко" встречать "Кривбасс" и включать плотный прессинг. Поэтому неудивительно, что первый момент создали именно они. Плюмена вывели один на один с Маханьковым, но вратарь криворожан сыграл безупречно, и ногой парировал удар низом. Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот и провели несколько перспективных атак.

Игра перешла в центр поля: было много борьбы и коротких и средних передач между двумя штрафными площадками без обострения. Оба соперника играли осторожно, все прекрасно понимали цену ошибки. "Кривбасс", терпел, ждал свой момент, и дождался. На 45-й минуте Бандейра отдал прекрасную разрезную передачу в штрафную на ход Кожушко, Олег опередил защитника, обыграл Ледвия и с острого угла отправил мяч в ворота — 0:1.

Второй тайм начался с момента Плюмена, который с неплохой позиции в створ не попал. "Кривбасс" ответил мощным ударом Вакулко со средней дистанции, но Ледвий был на месте. "Рух" завладел минимальной инициативой, и в середине тайма ему удалось отыграться. Таллеса вывели на свидание с Маханьковым по центру, и бразилец, переиграв кипера, отправил мяч в пустые ворота — 1:1.

Криворожане пошли вперед, и уже руховцам пришлось защищаться большими силами. Соса неплохо пробил низом метров с 30, но Ледвий парировал мяч. Последняя 10-минутка прошла в обоюдоострых атаках, каждый соперник жаждал вырвать победу, но финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.

Обзор матча "Рух" - "Кривбасс"

"Обидно, что пропустили необязательный мяч"

После игры эмоции футболистов "Кривбасса" били через край, что, конечно, можно понять. Полузащитник Дмитрий Хомченковский выразил общее настроение: "Конечно, обидно, что упустили победу и едем домой только с одним набранным баллом. Обидно, что пропустили необязательный мяч. Провалили центр, когда пропускали. В целом "Кривбасс" выглядел хорошо. Да, где-то было нервное начало игры, но потом перехватили инициативу, забили гол. Контролировали игру, но имеем что имеем сейчас.

С другой стороны, игра была непростая, поэтому одно очко — тоже в копилку, двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу против одесского "Черноморца".

Нервная победа "Динамо" с двумя тревогами

А вот киевское "Динамо" не упустило победу в своем матче против "Александрии", догнав "Кривбасс" по очкам и обогнав – по дополнительным показателям. Со стартовым свистком динамовцы побежали в атаку, но первая опасность возникла у владений Бущана. Впрочем, Кулаков не успел замкнуть прострел Мартынюка с левого фланга.

Далее уже динамовцы начали создавать моменты. Удар Андриевского, который сыграл на добивании после неудачной попытки защитников хозяев подальше выбить мяч, был заблокирован, а Волошин после удобного паса Шапаренко не смог переиграть голкипера с острого угла. Лучший момент в первой половине тайма имел Ванат. На 28-й минуте Вивчаренко, отобрав мяч у соперника в центре поля, вывел к воротам Владислава, но динамовец пробил рядом со штангой.

Казалось, что гол в ворота хозяев вот-вот назревает, но в ход игры вмешалась воздушная тревога. После полутора-часовой паузы игра возобновилась, но хозяева уже смотрелись на равных с "Динамо". Более того, в концовке тайма Волошин дважды сыграл грубо против Логинова, последовательно заработав предупреждение и удаление. И оставив свою команду в меньшинстве.

После перерыва уже хозяева, имея на одного игрока больше, владели инициативой. Футболисты "Александрии" делали преимущественно ставку на фланговые подачи, но к по-настоящему опасным моментам у владений Бущана они не приводили. Был свой момент и у динамовцев, когда Шевченко неудачно сыграл на перехвате, но сразу же исправил собственную ошибку, заблокировав добивание Шапаренко.

А на 59-й минуте воздушная тревога в Кировоградской области во второй раз прервала матч, на этот раз пауза затянулась чуть больше чем на полчаса. А после возобновления игры "Динамо" довольно быстро забило единственный в матче и победный гол. Бражко пошел в жесткий отбор против Кравченко, завладел мячом, разогнал атаку в штрафную, отдал пас на Шапаренко, Николай попытался обыграть оппонента, но был заблокирован, зато мяч отскочил назад к Бражко, который из пределов штрафной площадки вколотил мяч под перекладину.

До финального свистка было еще много времени, в которое хозяева пытались отчаянно отыграться. Правда, ничего придумать, кроме очередных фланговых навесов и дальних выстрелов, подопечные Руслана Ротаня не смогли — все удары блокировались надежной защитой гостей. А второй гол "Динамо" в исполнении Шапаренко был забит из офсайда.

Обзор матча "Александрия" - "Динамо"

"Шахтер" продолжает победную серию

Матч против "Ворсклы" в Полтаве стал седьмым подряд победным для "горняков" в официальных играх. А в чемпионате Украины донецкая команда выигрывает девять игр подряд – с декабря прошлого года. Последние ничья, а перед ней два поражения подряд были в ноябре 2023-го. После этого команда теряла очки только в еврокубках.

В игре в Полтаве "оранжево-черные" могли забивать уже на первых минутах, когда Сикан замыкал на дальней штанге сброс Бондаренко, но не попал в ворота. В дальнейшем команды обменивались не слишком острыми атаками, пока на 21-й минуте подопечные Марино Пушича смогли провести быстрый выпад и открыть счет: Судаков совершил перехват в середине поля, Кевин промчался с мячом по левому флангу, вошел в штрафную и отдал направо Зубкову, удар Александра парировал голкипер, но первым на добивании был Даниил Сикан — 0:1. В дальнейшем, моменты имели как хозяева – для того, чтобы сравнять счет, так и дончане – чтобы увеличить преимущество. Но, этот гол так и остался единственным в игре.

Любопытно, что на 58-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. В атаке Кевин прострелил, Сикан пробил в касание — Исенко спас полтавчан, а Зубков в попытке сыграть на добивании задел ногой голову вратаря, за что увидел прямую красную карточку арбитра Александра Омельченко. Получив численное преимущество, "Ворскла" бросилась отыгрываться, но "горняки" действовали четко и надежно в обороне и не позволили сопернику ничего создать вблизи своей штрафной. В свою очередь, сами "оранжево-черные" также могли увеличить счет, когда Судаков классным пасом выводил на ворота Бондаренко, но Артема в последний момент от мяча оттеснил Павлюк. Заключительные минуты выдались нервными, а на последний угловой в штрафную зону гостей пришел даже кипер полтавчан, однако Ризнык уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.

Обзор матча "Ворскла" - "Шахтер"

Обидная ничья: "Днепр1" выбывает из гонки?

А в понедельник, в последнем матче тура "Днепр-1" не смог переиграть харьковский "Металлсит-1925" и, кажется, окончательно выбыл из гонки за медали. За 6 туров до конца чемпионата у "днепрян" 4-очковое отставание от "Кривбасса", а с учетом настроя и качества игры команды Юрия Вернидуба, ликвидировать это отставание будет ой как непросто. К тому же, сами игроки "Днепра-1" не пользуются "подарками" от соперника.

При этом, потеря очков получилась обиднейшая для номинальных гостей киевской арены "Левый берег". Гости сразу захватили территориальную инициативу, в то время, как харьковчане начали очень жестко встречать игроков гостей и уже в стартовые минуты серьезно досталось Пасичу и Очеретько. При этом арбитр встречи Анастасия Романюк. которая в целом по статистике не часто показывает карточки и на этот раз решила не предупреждать игроков "Металлиста 1925". Первым у "днепрян" повел пристрелку Сарапий — дальний удар был немного неточный, после чего уже из-за пределов штрафной площадки пробил и Очеретько, заработав угловой. А первый по-настоящему острый момент днепряне создали на 17-й минуте, когда Очеретько головой замыкал навес Мирошниченко — рядом со стойкой. В итоге это преимущество сказалось еще до середины тайма — Сарапий отличным пасом нашел в штрафной площадке Гуцуляка, а тот красиво разобрался и с защитником, и с голкипером — 1:0.

Свое преимущество гостевая команда оберегала вплоть до последней атаки в этом матче. Но… На 93-й минуте Сарапий в подкате блокирует удар Юсова, выбивая мяч на угловой, а после подачи Юсова Имереков со второй попытки после отскока от перекладины добивает мяч в ворота -1:1. Сразу после розыгрыша мяча игроками "Днепра-1" с центра поля прозвучал финальный свисток.

Обзор матча "Металлист-1925" - "Днепр-1"

Результаты матчей 24-го тура

Отрыв "Шахтера" в таблице

Таким образом, горняки набрали 52 очка и лидируют в таблице в гордом одиночестве и с приличным отрывом. У "Динамо" и "Кривбасса" по 48 баллов, у "Днепра-1" — 44, "Руха" — 40. Но все это с одной существенной поправкой – если у 3-5 команд проведено по 24 игры, то "Шахтер" и "Динамо" имеют по две игры в запасе. И обе – с коллективами из середины и нижней части турнирной таблицы.

Турнирная таблица после 24-го тура

Уже в ближайшую среду "Динамо" проведет пропущенную ранее формально выездную игру с закарпатским "Минаем" из одноименного села под Ужгородом. Матч пройдет на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. А в четверг "Шахтер" будет гостем столичной арены "Левый берег", где сыграет против середняка нынешнего сезона УПЛ луганской "Зари".

Стоит предположить, что оба гранда свои матчи выиграют. А значит, преимущество в таблице перед следующим 25-м туром "Шахтер" и "Динамо" только увеличат.