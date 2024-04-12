Чемпионат Украины по футболу, 24 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Борьба за чемпионство в УПЛ в самом разгаре

В субботу, 13 апреля, матчем "Оболонь" — "Минай" стартует 24-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре "Минай" дал бой "Полесью", но уступил.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура встретятся "Ворскла" и "Шахтер". "Динамо" сыграет против "Александрии".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 24 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 13 апреля

"Оболонь" — "Минай" — 13:00

"Александрия" — "Динамо" — 15:30

"Рух" — "Кривбасс" — 18:00

Воскресенье, 14 апреля

"Ворскла" — "Шахтер" — 13:00

"Заря" — "Черноморец" — 15:30

"Полесье" — "Колос" — 18:00

Понедельник, 15 апреля

ЛНЗ — "Верес" — 15:30

"Металлист-1925" — "Днепр-1" — 18:00

Турнирное положение команд УПЛ после 23 тура

Ранее сообщалось, что спортивный директор "Шахтера", легенда Горняков Дарио Срна угодил в скандал из-за поста в соцсетях. Примечательно, что донецкий клуб недавно наказал игрока за подобный случай.