ФИФА переложила вину за карту Украины без Крыма на третью сторону

По мнению ФИФА, виноват подрядчик

Международная федерация футбола (ФИФА) извинилась за инцидент на жеребьевке ЧМ-2026. Зрителям в прямом эфире показали карту Украины без Крыма, после чего МИД страны потребовал извинений от главного футбольного органа мира.

Соответствующий комментарий ФИФА приводит пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). В организации заверили, что убедились в том, что не допустят подобных ошибок в будущем.

"Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться в том, что такие ошибки не повторятся в будущем", — говорится в письме, которое подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

Отметим, по итогам жеребьевки Сине-желтые выступят в группе D вместе с Францией/Хорватией, Азербайджаном и Исландией. Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Команда, занявшая второе место, продолжит отбор в стыковом мини-турнире. На сайте "Телеграф" доступен календарь и расписание матчей нашей команды в отборе на ЧМ-2026.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.