ПСЖ - "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Гранды европейского футбола сыграют в главном еврокубке

Во вторник, 4 ноября, французский "Пари Сен-Жермен" примет немецкую "Баварию" в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Игра пройдет в Париже (Франция).

Что нужно знать

ПСЖ сыграет с "Баварией" в центральном матче тура Лиги чемпионов

Оба клуба идут без потерь в ЛЧ

Рассудит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Бавария". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Бавария" (обновляется)

Команды подходят к игре в качестве лидеров национальных первенств. Кроме того, оба клуба идут в группе лидеров ЛЧ без потерь (по 9 очков). Парижане до этого обыграли "Байер", "Барселону" и "Аталанту". Мюнхенцы, в свою очередь, оказались сильнее за "Брюгге", "Пафос" и "Челси".

ПСЖ и "Бавария" сыграли между собой 16 матчей. 7 раз побеждали французы, 9 раз — немцы. В последний раз команды встречались между собой на Клубном чемпионате мира-2025. Тогда парижане добыли победу со счетом 2:0

Напомним, по итогам 3-х туров ЛЧ на этапе Лиги лидирует ПСЖ, который опережает "Баварию", "Интер", "Арсенал" и "Реал" по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут команды, которые по итогам восьми туров займут первые 8 мест. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковой раунд за право играть в плей-офф главного еврокубка.