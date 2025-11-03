Яшин называл его волкодавом: украинский футболист, которого едва не сослали в Сибирь за медаль на Евро

"Капля" цепко действовал в отборе мяча и отлично играл головой

В советском прошлом можно выделить огромную плеяду украинских спортсменов, которые достигли больших высот на мировой арене. Одним из таких был Владимир Капличный.

"Телеграф" рассказывает историю одного из самых выдающихся украинских футболистов Владимира Капличного. Он мечтал о киевском "Динамо", но судьба завела его в Москву.

Уроженец Каменец-Подольского (Хмельницкая область) начал профессиональную карьеру в 19 лет в хмельницком "Динамо". Когда пришло время службы в армии юный футболист перешел во львовский СКА. Капличный хотел попасть в "Динамо" (Киев), однако оказался в московском ЦСКА.

Владимир Капличный

В составе ЦСКА Капличный, который играл на позиции защитника, стал чемпионом СССР в 1970 году. Украинец также вызывался в сборную СССР, с которой становился вице-чемпионом Европы-1972 и бронзовым призером на Олимпиаде того же года. К слову, за "серебро" на Евро команду дома ждали совсем на фанфары. Капличный признавался, что футболистов могли сослать в Сибирь за поражение западным немцам.

Мы уже и не рады были, что обыграли венгров в полуфинале. Уступи мы им, это нам быстрее простили бы, чем поражение от западных немцев. Да нас чуть в Сибирь не сослали! Никто и не вспомнил, что мы стали вторыми в Европе. Владимир Капличный

Владимир Капличный в футболке сборной СССР

В финале Евро-1972 ФРГ обыграла СССР со счетом 3:0

На Олимпиаде-1972 в Мюнхене команда СССР поделила "бронзу" со сборной ГДР — 2:2

Капличный пересекался со Львом Яшиным, выдающимся советским вратарем. Тот называл Владимира "волкодавом" за жесткую, неуступчивую манеру игры, хотя за Владимиром закрепилось другое прозвище — "Капля".

Лев Яшин/Фото: Getty Images

После завершения карьеры Капличный занялся тренерской карьерой. Работал в родных ЦСКА и СКА Львов, а также в одесском СКА и молдавской "Тигине". Какое-то время Владимир руководил сборной Украины в ампфутболе. Под его руководством Сине-желтые стали третьими на чемпионате мира, чем очень гордился специалист. Владимир не смог закрепиться на тренерском поприще. Как он сам признавался, все из-за неудачи в личной жизни.

Владимир Капличный на тренировке сборной СССР

Сказались нелады в семейной жизни. После развода с первой женой начал выпивать. Совершил глупость со второй женитьбой... Владимир Капличный

Владимир Капличный был капитаном ЦСКА и сборной СССР

В свои последние годы Капличный работал инспектором в низших дивизионах Украины. Его видели "поддатым" прямо на играх. 19 апреля 2004 года Владимир умер в Киеве в возрасте 60 лет. В последний путь великого футболиста проводили скромно, без почестей. Похоронен бывший капитан сборной СССР на Лесном кладбище столицы.

Могила Владимира Капличного в Киеве

В 2011 году власти Каменец-Подольского присвоили Капличному звание "Почетный гражданин города".

