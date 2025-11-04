ПСЖ — "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гранди європейського футболу зіграють у головному єврокубку

У вівторок, 4 листопада, французький "Парі Сен-Жермен" прийме німецьку "Баварію" у 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Гра пройде у Парижі (Франція).

Що потрібно знати

ПСЖ зіграє з "Баварією" у центральному матчі туру Ліги чемпіонів

Обидва клуби йдуть без втрат у ЛЧ

Розсудить зустріч італійська бригада арбітрів на чолі з Мауріціо Маріані

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Баварія". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Баварія" (оновлюється)

Команди підходять до гри як лідери національних першостей. Крім того, обидва клуби йдуть у групі лідерів ЛЧ без втрат (по 9 очок). Парижани до цього обіграли "Баєр", "Барселону" та "Аталанту". Мюнхенці, своєю чергою, виявилися сильнішими за "Брюгге", "Пафос" та "Челсі".

ПСЖ та "Баварія" зіграли між собою 16 матчів. 7 разів перемагали французи, 9 разів – німці. Востаннє команди зустрічалися між собою на Клубному чемпіонаті світу-2025. Тоді парижани здобули перемогу з рахунком 2:0

Нагадаємо, за підсумками 3-х турів ЛЧ на етапі Ліги лідирує ПСЖ, який випереджає "Баварію", "Інтер", "Арсенал" та "Реал" за додатковими показниками. До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть команди, які за підсумками восьми турів займуть перші 8 місць. Клуби, що займуть місця з 9 по 24, проведуть стиковий раунд за право грати в плей-оф головного єврокубка.