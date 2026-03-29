Зачем Украина играет с Албанией и у кого больше шансов на победу

Сине-желтые проведут самый ненужный матч года

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский поединок против команды Албании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Албания.

Что нужно знать

Украина сыграет с Албанией в "утешительном" матче

Букмекеры и ИИ отдают предпочтение Сине-желтым

"Телеграф" ставит на уверенную победу украинцев

По мнению букмекеров vbet, в этом противостоянии нет явного фаворита. Правда, украинцы имеют больше шансов на победу.

Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,01 на успех Сине-желтых. В то же время триумф гостей менее вероятен, как и ничья — коэффициенты 3,19 и 3,52 соответственно.

Добавим, что букмекеры считают, что вероятнее всего встреча завершится со счетом 1:1 — коэффициент 5,30.

Искусственный интеллект ChatGpt считает, что встреча завершится со счетом 1:1 либо 2:1 в пользу украинцев. ИИ отметил превосходство Сине-желтых в атаке и техническом арсенале футболистов, при этом албанцы более дисциплинированны в обороне.

Редакция "Телеграф" считает, что Украина просто обязана побеждать в игре с албанцами (2:0 или 3:0). Вероятно, это будет последним матчем Сергея Реброва на посту главного тренера команды.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Албания, в свою очередь, на этой же стадии отбора проиграла Польше (1:2). В итоге за путевку на Мундиаль будут бороться шведы и поляки, а албанцы и украинцы проведут товарищескую встречу. "Утешительная" игра была поставлена в календаре УЕФА в международное окно, от нее нельзя отказаться, хотя болельщики не видят в этой встрече никакого смысла.

Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.