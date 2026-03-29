Навіщо Україна грає з Албанією і хто має більше шансів на перемогу

Синьо-жовті проведуть найнепотрібніший матч року

У вівторок, 31 березня, збірна України зіграє товариський поєдинок проти команди Албанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Албанія.

Що потрібно знати

Україна зіграє з Албанією у "втішному" матчі

Букмекери та ШІ віддають перевагу Синьо-жовтим

"Телеграф" ставить на впевнену перемогу українців

На думку букмекерів vbet, у цьому протистоянні немає явного фаворита. Щоправда, українці мають більше шансів на перемогу.

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,01 на успіх Синьо-жовтих. Водночас тріумф гостей менш ймовірний, як і нічия – коефіцієнти 3,19 та 3,52 відповідно.

Додамо, що букмекери вважають, що найімовірніше зустріч завершиться з рахунком 1:1 — коефіцієнт 5,30.

Штучний інтелект ChatGpt вважає, що зустріч завершиться з рахунком 1:1 чи 2:1 на користь українців. ШІ відзначив перевагу Синьо-жовтих в атаці та технічному арсеналі футболістів, при цьому албанці дисциплінованіші в обороні.

Редакція "Телеграф" вважає, що Україна просто зобов’язана перемагати у грі з албанцями (2:0 чи 3:0). Ймовірно, це буде останнім матчем Сергія Реброва на посаді головного тренера команди.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боротимуться шведи та поляки, а албанці та українці проведуть товариську зустріч. "Втішна" гра була поставлена у календарі УЄФА у міжнародне вікно, від неї не можна відмовитися, хоча вболівальники не бачать у цій зустрічі жодного сенсу.

Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.