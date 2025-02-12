В России заступились за предателя Тимощука, которого обнулили в Украине

В РФ считают, что все изменится после окончания войны

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко будет извиняться за слова о бывших партнерах по команде Кахе Каладзе и Анатолии Тимощуке. К слову, недавно Тимощук официально стал спонсором российских оккупационных войск.

Соответствующий комментарий Журовой приводит Р-Спорт. Светлана считает, что в будущем "Шева" раскается из-за своих заявлений.

"Украинским настоящим и бывшим спортсменам журналисты в стране задают политические вопросы. И если ты на них не отвечаешь, то выглядишь предателем, ведь неужели у тебя нет своего мнения? Скорее всего, Шевченко не мог не ответить на подобный вопрос. Может быть, через какое-то время он раскается и скажет: "Понимаете, была сложная ситуация, простите меня".

В Украине сейчас продолжается такая тенденция, что ты не можешь даже фотографироваться рядом с россиянином или пожать ему руку. Может быть, все изменится после того, как конфликт между странами будет закончен", — сказала Журова.

Светлана Журова

Напомним, в ходе пресс-конференции, посвященной году работы новой команды в УАФ, Шевченко заявил, что что Каладзе для него "не существует". В подобном ключе он высказался и о Тимощуке.

Напомним, Тимощук выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в деле против УАФ. Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Анатолия.