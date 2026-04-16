"Геббельс задоволений": олімпійська чемпіонка пояснила, чим росіяни відрізняються від інших людей
Колишню спортсменку звинувачують у мережі у пропаганді нацизму
Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова не хоче залишати Росію. Все через "російських людей".
- Журова вважає, що росіяни відрізняються від "деяких інших людей"
- У мережі висміяли Світлану
- Колишня спортсменка підтримує Путіна
Відповідний коментар Журової наводить sport24.ru. За її словами, росіяни — "люди справжні", а не "штучні", як у деяких інших країнах.
Що має статися, щоб я поїхала з Росії? Немає жодного приводу, щоб я замислилась над цим. Свого часу я вже пожила в Європі, і повторювати цей досвід не хочу. Період виступу за одну із європейських комерційних команд повністю відбив бажання там залишатися. Я взагалі не пам’ятаю місць у світі, які для мене можна порівняти з Росією.
Не відмовляюся від можливостей для подорожей, але мій повноцінний переїзд із Росії ніколи не станеться. Я надто швидко починаю ностальгувати, тому просто не зможу довго жити за кордоном. Скрізь сумую за російськими людьми з усіма їх особливостями та нашим менталітетом. Найбільше мені подобається, що наші люди справжні, а не штучні, як у деяких інших країнах.
У мережі лише посміялися зі слів Журової. Користувачі зазначили, що у її заяві є нотки нацизму, а Йозеф Геббельс, головний пропагандист Адольфа Гітлера, був би задоволений такою "ученицею".
Журова є затятою путіністкою. Раніше вона заявляла, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) узурпував Олімпіаду. За її словами, Росія має більше прав на Ігри, ніж у багатьох інших країн, адже на території РФ знайшли олімпійські стовпи з іменами олімпійських чемпіонів зі Стародавньої Греції. Крім того, вона заступалася за зрадника України Анатолія Тимощука, який працює у "Зеніті" (Санкт-Петербург).