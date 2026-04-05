Канадский хоккеист поблагодарил армию России за "защиту мирных жителей"
Спортсмен зарабатывает в России кровавые рубли
Кэмерон Ли, канадский хоккеист клуба КХЛ "Сочи", выразил "огромный респект" российской армии за "защиту мирных жителей". При этом спортсмен не замечает, как армия РФ уничтожает гражданское население в Украине.
Что нужно знать
- Кэмерон 4 года играет в РФ
- В 2023 году Ли получил российское гражданство
- Сеть смеется со спортсмена, называя его будущим депутатом
Соответствующий комментарий Ли приводит metaratings.ru. Он назвал российских солдат "героями".
Мои родители приезжали в этом году. Зимой они живут во Флориде. Им советовали быть осторожными, но они приехали и были в восторге. Теперь они понимают, почему я хочу сюда возвращаться.
Военные обеспечивают нашу безопасность, так что огромный респект российской армии за то, что защищают мирных жителей. Эти ребята – настоящие герои.
Кроме того, Кэмерон нахваливает президента России Владимира Путина. Хоккеист хочет с ним встретиться ради фото.
Владимир Путин был бы номером один. Я бы очень хотел встретиться с ним и поблагодарить за паспорт. Он, вероятно, самый могущественный человек в мире. Встреча с Путиным была бы самым крутым событием в жизни. Я бы хотел фото с ним, как у Овечкина в его соцсети.
В сети лишь посмеялись над словами хоккеистами. Пользователи считают, что он метит в депутаты в РФ.
Справка: Кэмерон Ли — канадский хоккеист, играет на позиции защитника. В сентябре 2023 года Кэмерон получил российское гражданство. Выступает в России с августа 2022 года, когда перешел в "Амур" из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов также не пустили на Олимпиаду в Италии.