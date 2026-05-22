Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя

Прямая трансляция главного боя вечера бокса "Слава в Гизе"

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится чемпионский бой Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). На кону поединка стоит пояс чемпиона мира по боксу WBC в тяжелом дивизионе, который принадлежит украинцу.

Что нужно знать

Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами

Верховен более 10 лет доминирует в кикбоксинге

Поединок пройдет по правилам бокса

Онлайн-трансляция боя Усик — Верховен (обновляется)

Усик впервые в карьере проведет бой, который ему не навязали промоутеры и боксерские организации. Бывший двукратный абсолютный чемпион мира близок к завершению карьеры и сам волен выбирать себе оппонентов. На очереди нидерландец Верховен — топовый кикбоксер с модельной внешностью. Рико — чемпион Glory в тяжелом весе, 15 раз защищал титул в кикбоксинге, что является рекордом.

Претендент пообещал победить в субботу, украинец был более сдержан в комментариях. Сможет ли кикбоксер одолеть абсолютного чемпиона мира в боксе в его виде единоборств узнаем уже в ближайшее время.

Усик - Верховен - характеристики боксеров/Фото: коллаж "Телеграфа"

Усик - Верховен: слова перед боем

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.