Атракціон у пірамід: ШІ дав прогноз на бій Усик — Верховен

Штучний інтелект назвав однозначного фаворита поєдинку

У суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозне шоу боксу, в головному бою якого на ринг вийдуть чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) і відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО) з Нідерландів. Штучний інтелект вважає, що двобій завершиться достроково.

Що потрібно знати

Усик та Верховен проведуть бій за правилами боксу

ШІ розповів, як пройде "дуель"

Думка Gemini та Claude розійшлася лише у часі зупинки поєдинку

"Телеграф" зібрав прогнози на бій Усик — Верховен від Gemini та Claude. Штучний інтелект вважає, що "Кіт" здобуде дострокову перемогу після 5 раунду.

Прогноз Gemini на бій Усик — Верховен

Gemini вважає, що "Король кікбоксингу" небезпечний для Усика лише у стартових раундах. ШІ припускає, що Ріко тиснутиме Олександра за рахунок маси, сподіваючись на важкий удар. Усик у відповідь "розстрілюватиме" нідерландця серійно, а після екватора бою, коли у Верховена закінчиться "бензин", Олександр почне вкладати силу в удари.

Gemini очікує на дострокову перемогу українця в 8-10 раундах. ШІ називає бій "медійним проєктом" на "території Усика", де кікбоксер практично не має шансів на перемогу.

Прогноз Claude на бій Усик — Верховен

Claude ставить на перемогу Усика технічним нокаутом у 4-7 раундах. ШІ зазначає, що Ріко не зможе використати свій головний козир — удари ногами, а тому йому нічого не світить у бою з чемпіоном світу. Штучний інтелект зазначає, що єдина надія Верховена на перемогу — це ранні раунди, де він може використати свої габарити та силу удару, щоб нокаутувати українця. У середині поєдинку Усик просто переграє менш витривалого опонента.

ШІ називає бій Усик — Верховен не конкурентним поєдинком, а "атракціоном у пірамід із комерційною логікою". Загалом Claude дає 5% на перемогу Ріко.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

