ИИ нашел слабое место соперника Усика: без этого Верховен вдвое слабее

Верховен — элитный кикбоксер, но в боксерском поединке теряет свое главное преимущество

Искусственный интеллект считает, что "король кикбоксинга" Рико Верховен (1-0, 0 КО) является аутсайдером в противостоянии с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО). Все из-за того, что бой пройдет по правилам бокса.

Что нужно знать

Усик 23 мая проведет бой с Верховеном в Гизе (Египет)

Поединок пройдет по правилам бокса

ИИ указал на уязвимости Рико

Claude проанализировал бои Верховена и назвал его главную слабость, сообщает "Телеграф". Рико не сможет использовать свою победную тактику в поединке с "Котом".

ИИ отмечает, что Верховен выиграл 66 боев в профи, в основном применяя одну и ту же тактику — лоукики (удары ногой по нижней части тела) и силовом давлении на средней дистанции. В боксе запрещены удары ногами, а потому Claude называет Рико "вдвое слабее боксером".

Кроме того, искусственный интеллект назвал еще одну системную уязвимость Верховена. В затяжных поединках Рико постепенно теряет преимущество. Также его работа ног и корпусом существенно уступает классической школе бокса, делая его более уязвимым в "дуэли" с боксером.

Claude считает, что Усик не без проблем пройдет первые раунды, в которых Верховен попытается нокаутировать украинца, после чего доведет дело до победы.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, так же считает и искусственный интеллект. Добавим, что бой Усик — Верховен покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все участники шоу.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.