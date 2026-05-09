ШІ знайшов слабке місце суперника Усика: без цього Верховен вдвічі слабший

Верховен – елітний кікбоксер, але у боксерському поєдинку втрачає свою головну перевагу

Штучний інтелект вважає, що "король кікбоксингу" Ріко Верховен (1-0, 0 КО) є аутсайдером у протистоянні з чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Все через те, що бій пройде за правилами боксу.

Що потрібно знати

Усик 23 травня проведе бій із Верховеном у Гізі (Єгипет)

Поєдинок пройде за правилами боксу

ШІ вказав на вразливості Ріко

Claude проаналізував бої Верховена та назвав його головну слабкість, повідомляє "Телеграф". Ріко не зможе використати свою переможну тактику у поєдинку з "Котом".

ШІ зазначає, що Верховен виграв 66 боїв у профі, в основному застосовуючи одну й ту ж тактику — лоукіки (удари ногою по нижній частині тіла) і силовий тиск на середній дистанції. У боксі заборонені удари ногами, а тому Claude називає Ріко "вдвічі слабшим боксером".

Крім того, штучний інтелект назвав ще одну системну вразливість Верховена. У затяжних поєдинках Ріко поступово втрачає перевагу. Також його робота ніг і корпусом суттєво поступається класичній школі боксу, роблячи його більш уразливим у "дуелі" з боксером.

Claude вважає, що Усик не без проблем пройде перші раунди, в яких Верховен спробує нокаутувати українця, після чого доведе справу до перемоги.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, так само вважає і штучний інтелект. Додамо, що бій Усик — Верховен покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі учасники шоу.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.