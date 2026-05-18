"Чернігів" – "Динамо": букмекери здивували прогнозом на фінал Кубка України

Фахівці оцінили шанси команд

У середу, 20 травня, "Чернігів" та "Динамо" Київ зіграють у фіналі Кубка України з футболу-2026. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн-трансляція матчу "Чернігів" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Чернігів" та "Динамо" зіграють у Львові

Букмекери на боці Біло-синіх

Штучний інтелект дає деякі шанси "Чернігову"

На думку букмекерів, "Чернігів" фактично не має шансів, щоб виграти трофей. Про це повідомляє "Телеграф".

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,09 на перемогу "Динамо". Одночасно успіх номінальних господарів малоймовірний — коефіцієнт 26,00. Додамо, що фахівці вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 0:2 або 0:3 на користь киян (коефіцієнт 5,00).

Штучний інтелект ChatGPT дає лише 10% на перемогу "Чернігова" і то, якщо команда зможе не пропустити у перші 60 хвилин. ШІ вважає, що різниця в класі та глибина складу принесе Біло-Синім комфортну перемогу з рахунком 2:0.

Редакція "Телеграфа" не вірить, що "Чернігів" "доживе" до пенальті. Ймовірний результат — 3:0 на користь "Динамо".

Гра "Чернігів" — "Динамо" пройде на "Арені Львів". Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися фінал Кубка України по ТБ.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка України "Чернігів" здолав "Атлет" Київ (1:0), після чого пройшов "Кривбас" (3:0 — технічна перемога), "Лісове" (1:1, 4:3 по пенальті), "Фенікс" Маріуполь (0:0, 5: 4 по пенальті) та "Металіст-1925" (0:0, 6:5 по пенальті). "Динамо", своєю чергою, вибило з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1), "Інгулець" (2:0) та "Буковину" (3:0).