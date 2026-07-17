Футболист "Динамо" изменился до неузнаваемости: видно, что появилась жена

Футболист сделал модную прическу и нарвался на критику

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Правый вингер "Динамо" и сборной Украины Назар Волошин засветился на матче против "Университати" с дредами. Новый имидж футболиста стал темой для обсуждения в сети.

Что нужно знать

"Динамо" в серии пенальти одолело "Университатю"

Волошин удивил болельщиков новой прической

В сети раскритиковали футболиста

Один из пользователей threads отметил, что с трудом узнал в игроке перспективного молодого украинского футболиста. С новой прической он больше похож на одного из бразильцев "Шахтера".

В сети добавили, что новая прическа не помогла Волошину в игре против румынского клуба. Один из любителей футбола отметил, что Назар изменился после свадьбы, которая состоялась летом 2026 года. Супругой футболиста стала украинская модель, блогер Елизавета Кандыба. Она старше Назара на шесть лет.

Назар Волошин женился на Лизе Кандыбе/Фото instagram.com/nazar.voloshyn91

Видеообзор матча "Университатя" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" попало в еврокубки, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1). После победы над "Университатей" киевляне вышли во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграют против греческого ПАОКа (23 июля и 30 июля).