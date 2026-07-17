Футболіст "Динамо" змінився до невпізнання: видно, що з’явилася дружина

Футболіст зробив модну зачіску та нарвався на критику

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Правий вінгер "Динамо" та збірної України Назар Волошин засвітився на матчі проти "Університаті" з дредами. Новий імідж футболіста став темою для обговорення у мережі.

Що потрібно знати

"Динамо" в серії пенальті здолало "Університатю"

Волошин здивував уболівальників новою зачіскою

У мережі розкритикували футболіста

Один із користувачів threads зазначив, що насилу побачив у гравцеві перспективного молодого українського футболіста. З новою зачіскою він більше схожий на одного з бразильців "Шахтаря".

У мережі додали, що нова зачіска не допомогла Волошину у грі проти румунського клубу. Один із любителів футболу зазначив, що Назар змінився після весілля, яке відбулося влітку 2026 року. Дружиною футболіста стала українська модель, блогерка Єлизавета Кандиба. Вона старша за Назара на шість років.

Назар Волошин одружився з Лізою Кандибе/Фото instagram.com/nazar.voloshyn91

Відеоогляд матчу "Університатя" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" потрапило до єврокубків, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1). Після перемоги над "Університатею" кияни вийшли до другого раунду відбору Ліги Європи, де зіграють проти грецького ПАОКу (23 липня та 30 липня).