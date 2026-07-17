За ним гонялись гранды мирового футбола: куда пропал Коноплянка

Украинский левый вингер сиял на поле, однако так и не сумел попасть в топ-клуб

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Ровно 2 года назад бутсы на гвоздь повесил известный украинский футболист Евгений Коноплянка. Украинец хоть и поиграл в Европе, однако явно мог достичь большего.

Что нужно знать

Евгений попрощался с профессиональным футболом в 34 года

Коноплянка перебрался в Португалию

"Коно" не до конца реализовал себя в футболе

"Телеграф" рассказывает, где сейчас и чем занимается "Коно". Евгений с семьей обосновался в Лиссабоне (Португалия).

Именно в столице Португалии сын футболиста Дамир делает первые шаги в футболе. Сам Евгений после окончания карьеры не бросил любимую игру. Коноплянка вместе с другим известным украинским футболистом Романом Зозулей основал футбольное агентство TALENTED BIRDS, которое помогает украинским игрокам развивать карьеру за границей. Кроме того, бывший полузащитник занимается бизнесом и развивает собственную киберспортивную команду kONO.ECF, правда, она сейчас переживает нелучшие времена.

Евгений женат на Виктории Коноплянке. Она — мастер спорта по бадминтону. Примечательно, что супруги родились в один и тот же день — 29 сентября.

Евгений Коноплянка с женой/Фото: instagram.com/vikikonoplianka

Пара воспитывает дочь Злату (родилась в сентябре 2015 года) и сына Дамира (родился 4 мая 2017 года).

Евгений Коноплянка с семьей/Фото: instagram.com/vikikonoplianka

Судя по соцсетям Виктории, семья много путешествует. Недавно жена футболиста побывала в Уганде.

Как живет и чем занимается Евгений Коноплянка

Коноплянка в свое время мог оказаться в английском "Ливерпуле". Этот переход сорвал бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский. Последним клубом в карьере Евгения стал румынский ЧФР "Клуж". Украинец за подписание контракта получил солидный бонус, однако сыграл за румынов всего три матча.