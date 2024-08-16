Коломойский загубил карьеру одного из самых перспективных футболистов Украины: как это было

У игрока в расцвете сил сорвался трансфер в английский "Ливерпуль"

Первый тренер легенды "Днепра" и национальной сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки — Юрий Кевлич, считает, что бывший владелец днепровского клуба Игорь Коломойский загубил карьеру его воспитанника. Коноплянку нужно было отпускать из "Днепра" гораздо раньше.

Об этом Кевлич рассказал в интервью сайту zbirna.com.

В частности, Юрий Кевлич заметил: "Если бы он играл в Англии, как я говорил ему и советовал, то это был бы другой уровень восприятия его как игрока. А так он пошел по ложному пути благодаря своим агентам. Так сказать, "замечательный президент" футбольного клуба "Днепр" (Игорь Коломойский — ред.) сработал, помешал ему. Он должен был переходить в "Ливерпуль". Тогда даже на один день приоткрыли трансферное окно. "Ливерпуль" договорился, все было согласовано. Но вы знаете, как у нас все решается. Я считаю, что ему сломали карьеру. Вот именно такие горе-руководители, которые вроде бы давали деньги на футбол, но до конца его не понимали и не так любили, как следовало бы".

А на вопрос, "Когда в последний раз общались с Евгением или его родителями?", Юрий Кевлич ответил: "Мы поддерживали контакт до его перехода в испанскую "Севилью". Был ли дальше конфликт? Ну, во-первых, "Днепр" до сих пор не рассчитался с ДЮФК Олимпик (Кропивницкий). До сих пор там ссылаются на то, что Коломойский сидит и деньги от Коломойского вы не получите. Типичные коррумпированные схемы, которые "Днепр" и уничтожили". Потом появился "Днепр-1", и вы видите где он нынче. Вот это наш футбол, как говорится. Люди, которые вкладывают деньги в него, наверное, не до конца понимают что они делают и для чего".

Один из самых известных украинских футболистов 34-летний Евгений Коноплянка нынешним летом официально объявил о завершении своей карьеры. Он играл за "Днепр", "Севилью", немецкий "Шальке-04" и "Шахтер", но, по мнению специалистов, так и не сумел полностью раскрыть свой потенциал.