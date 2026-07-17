За ним ганялися гранди світового футболу: куди пропав Коноплянка

Український лівий вінгер сяяв на полі, проте так і не зміг потрапити у топклуб

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Рівно 2 роки тому бутси на цвях повісив відомий український футболіст Євген Коноплянка. Українець хоч і пограв у Європі, проте явно міг досягти більшого.

Що потрібно знати

Євген попрощався з професійним футболом у 34 роки

Коноплянка перебрався до Португалії

"Коно" не до кінця реалізував себе у футболі

"Телеграф" розповідає, де зараз та чим займається "Коно". Євген з сім'єю влаштувався у Лісабоні (Португалія).

Саме у столиці Португалії син футболіста Дамір робить перші кроки у футболі. Сам Євген після закінчення кар’єри не покинув улюблену гру. Коноплянка разом з іншим відомим українським футболістом Романом Зозулею започаткував футбольне агентство TALENTED BIRDS, яке допомагає українським гравцям розвивати кар’єру за кордоном. Крім того, колишній півзахисник займається бізнесом та розвиває власну кіберспортивну команду kONO.ECF, щоправда, вона зараз переживає ненайкращі часи.

Євген одружений з Вікторією Коноплянкою. Вона – майстер спорту з бадмінтону. Примітно, що подружжя народилося одного і того ж дня — 29 вересня.

Євген Коноплянка з дружиною/Фото: instagram.com/vikikonoplianka

Пара виховує дочку Злату (народилася у вересні 2015 року) та сина Даміра (народився 4 травня 2017 року).

Євген Коноплянка із родиною/Фото: instagram.com/vikikonoplianka

Судячи з соцмереж Вікторії, сім’я багато подорожує. Нещодавно дружина футболіста відвідала Уганду.

Як живе та чим займається Євген Коноплянка

Коноплянка свого часу міг опинитися в англійському "Ліверпулі". Цей перехід зірвав колишній власник "Дніпра" Ігор Коломойський. Останнім клубом у кар’єрі Євгена став румунський ЧФР "Клуж". Українець за підписання контракту отримав солідний бонус, однак зіграв за румунів лише три матчі.