Франция — Англия: олайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2026

На Мундиале определится бронзовый медалист

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В ночь на воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу разыграют первые медали. В матче за "бронзу" сойдутся команды Англии и Франции.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Англия. Начало игры в 00:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Франция — Англия (обновляется)

Новости перед игрой

Неудачники полуфиналов ЧМ-2026 сыграют в поединке за "бронзу".

Франция на ЧМ-2026 разгромила на групповом этапе Сенегал (3:0), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). На первой стадии плей-офф Трехцветные уничтожили шведов (3:0), после чего прошли Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). В полуфинале французы были деклассированы Испанией (0:2).

Англия, в свою очередь, в группе обыграла Хорватию (4:2), потеряла очки с Ганой (0:0) и справилась с Панамой (2:0). В 1/16 финала Три льва прошли ДР Конго (2:1), после чего выбили Мексику (3:2). В четвертьфинале англичане разобрались с Норвегией (2:1). В 1/2 финала англичане упустили победу над Аргентиной (1:2)

Франция и Англия пересекались на футбольном поле 42 раза: 12 побед Трехцветных, 6 ничьих, 24 победы Трех львов. В последний раз команды играли в четвертьфинале ЧМ-2022. Тогда французы обыграли англичан со счетом 2:1.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине.