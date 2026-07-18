Франція — Англія: олайн-трансляція матчу за 3-е місце ЧС-2026

На Мундіалі визначиться бронзовий медаліст

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У ніч на неділю, 19 липня, на чемпіонаті світу з футболу розіграють перші медалі. У матчі за "бронзу" зійдуться команди Англії та Франції.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Англія. Початок гри о 00:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Франція — Англія (оновлюється)

Новини перед грою

Невдахи півфіналів ЧС-2026 зіграють у поєдинку за "бронзу".

Франція на ЧС-2026 розгромила на груповому етапі Сенегал (3:0), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). На першій стадії плей-оф Триколірні знищили шведів (3:0), після чого пройшли Парагвай (1:0) та Марокко (2:0). У півфіналі французів декласувала Іспанія (0:2).

Англія, своєю чергою, у групі обіграла Хорватію (4:2), втратила очки з Ганою (0:0) та впоралася з Панамою (2:0). У 1/16 фіналу Три леви пройшли ДР Конго (2:1), після чого вибили Мексику (3:2). У чвертьфіналі англійці розібралися з Норвегією (2:1). У 1/2 фіналу англійці втратили перемогу над Аргентиною (1:2)

Франція та Англія перетиналися на футбольному полі 42 рази: 12 перемог Триколірних, 6 нічиїх, 24 перемоги Трьох левів. Востаннє команди грали у чвертьфіналі ЧС-2022. Тоді французи обіграли англійців із рахунком 2:1.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні.