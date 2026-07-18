Испания - Аргентина: прогноз на финал ЧМ-2026

Специалисты и ИИ не верят в Аргентину

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В воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится финал Испания — Аргентина. По мнению букмекеров, чемпион Европы является фаворитом встречи.

Об этом сообщает "Телеграф". К примеру, vbet предлагает сделать ставку с коэффициентом 1,63 на победу Испании. Триумф Аргентины — менее вероятен (коэффициент 2,30).

Кроме того, аналитики считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 в основное время (коэффициент 4,30).

Искусственный интеллект ChatGPT окрестил игру Испания — Аргентина матчем лучшей обороны турнира против лучшего нападения. ИИ ставит на победу Фурии Роха со счетом 2:1, правда, в дополнительно время. Кроме того, ChatGPT подчеркивает, что в финале может сыграть "фактор Месси" — аргентинский гений может фактически в одиночку перевернуть ход поединка.

Редакция "Телеграфа" склоняется к победе Испании с разницей в 2 мяча (2:0, 3:1).

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