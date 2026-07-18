Іспанія – Аргентина: прогноз на фінал ЧС-2026

Фахівці та ШІ не вірять в Аргентину

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У неділю, 19 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться фінал Іспанія – Аргентина. На думку букмекерів, чемпіон Європи є фаворитом зустрічі.

Про це повідомляє "Телеграф". Наприклад, vbet пропонує зробити ставку з коефіцієнтом 1,63 на перемогу Іспанії. Тріумф Аргентини – менш ймовірний (коефіцієнт 2,30).

Крім того, аналітики вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 в основний час (коефіцієнт 4,30).

Штучний інтелект ChatGPT охрестив гру Іспанія — Аргентина матчем найкращої оборони турніру проти найкращого нападу. ШІ ставить на перемогу Фурії Роха з рахунком 2:1, щоправда, у додатковий час. Крім того, ChatGPT наголошує, що у фіналі може зіграти "фактор Мессі" — аргентинський геній може фактично самостійно перевернути хід поєдинку.

Редакція "Телеграфа" схиляється до перемоги Іспанії з різницею у 2 м’ячі (2:0, 3:1).

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