Испания - Аргентина: где и когда смотреть финал ЧМ-2026
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мундиаль подходит к своему концу
В воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится последний матч. В решающей игре сойдутся команды Испании и Аргентины.
В прямом эфире в Украине матч Испания — Аргентина покажет в Украине медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".
Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум" в пригороде Нью-Йорка (США). Начало игры в 22:00 по киевскому времени. В Украине встречу можно посмотреть эксклюзивно на Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. На данный момент стоимость просмотра составляет от 279 грн/месяц.
Эфир на Megogo начнется в 20:20 по киевскому времени. К ведущей студии Александре Кучеренко присоединятся Александр Головко и Роман Бебех. Комментировать матч будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.
Добавим, что Аргентина защищает титул и попытается выиграть свой 4-й Кубок мира. Испания побеждала на турнире лишь раз (в 2010 году).
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры Мундиаля можно посмотреть в Украине.