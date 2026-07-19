Испания - Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ-2026

Испания и Аргентина сыграют за заветный трофей

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В воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится финальная игра. В битве за Кубок мира сойдутся команды Испании и Аргентины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Аргентина. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина (обновляется)

Первая и вторая команда в рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола) определят лучшего на ближайшие 4 года. Действующие чемпионы Европы против действующих чемпионов Южной Америки. Молодость и амбициозность Ламина Ямаля против опыта и величия Лионеля Месси — идеальная вывеска.

Испания в группе ЧМ-2026 победила Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), потеряв очки лишь против Кабо-Верде (0:0). В 1/16 финала Фурия Роха выбила Австрию (3:0), после чего справилась с Португалией (1:0) и Бельгией (2:1). В полуфинале турнира испанцы победили Францию (2:0).

Аргентина, в свою очередь, в группе обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В плей-офф Альбиселесте прошли Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1). В 1/2 финала аргентинцы выбили из турнира Англию (2:1).

Финал ЧМ-2026 состоится на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум" в пригороде Нью-Йорка (США). Игру можно посмотреть в Украине в прямом эфире. Отметим, Испания — фаворит противостояния.

Добавим, что Аргентина защищает титул и попытается выиграть свой 4-й Кубок мира. Испания побеждала на турнире лишь раз в 2010 году. К слову, сборные встречались между собой 14 раз: 2 ничьи и по 6 побед у каждой из команд. В последний раз Фурия Роха и Альбиселесте играли в 2018 году. Тогда испанцы в рамках товарищеской встречи одолели аргентинцев со счетом 6:1

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф.