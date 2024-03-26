Пожизненное, если ты не власть: Безуглая вляпалась в громкий скандал из-за нового законопроекта, оправдываясь, попала в еще один

Такие инициативы многие из народа не оценили

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая в последнее время все чаще попадает в скандалы, снова оказалась в центре неприятной истории. Она уже попыталась объясниться, но и с этим вышло не все гладко.

Об этом сообщает "Телеграф". Новый скандал начался после того, как депутат вместе со своей коллегой Галиной Третьяковой подали в Раду резонансный законопроект №11104. В нем предлагалось чтобы украинцев могли лишать свободы за присвоение государственных функций, например, за представление своего государства на международных мероприятиях без предоставления на то полномочий и согласований.

Подробнее: речь идет о представлении Украины в условиях войны на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров, других форм общения без предоставления полномочий и согласований.

"Время с 24 февраля 2022 года для нашей страны является настоящим испытанием на прочность и независимость. Сопротивление российской агрессии сворачивало всю страну и ее жителей. Наши друзья и международные партнеры с первых дней военного положения осуждают военные действия российской федерации и оказывают беспрецедентную поддержку народа Украины. Однако, несмотря на такое сплоченность и совместное противодействие агрессии Российской Федерации, имеют место случаи совершения позорными "гражданами Украины" действий направленных на получение собственных привилегий за счет государственных интересов, путём присвоения государственных функций. Указанные действия вредят суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности Украины, а также экономической и информационной безопасности Украины. В то же время такое состояние требует установления ответственности за такие действия позорных "граждан Украины", — говорится в карте законопроекта.

Стоит отметить, что сразу после этого в сети начался настоящий скандал. Многие украинцы посчитали, что данный законопроект якобы является попыткой "узурпации власти" и закручиванием гаек оппозиции.

Например, политический аналитик Павел Нусс, комментируя документ, назвал его "антипорошенковским", а самих нардепок назвал "низкокачесвенными".

"Ведь никого, кроме Банковой и ее слуг не раздражает только эффективная дипломатическая деятельность ПП и представителей партии "ЕС". Конечно, этот з.п. обречен на гибель в утробе законодательной инициативы, но учитывая наш опыт, возможно все. То есть, несмотря на полную антиконституционность и антидемократичность, этот п.п. могут поддержать как Слуги, так и их сателлиты в ВР. Причина этой истерии проста, и я, например, писал о ней позавчера – прямые контакты пятого президента с руководителями НАТО, ЕС и США, на которых он лоббирует программы евроатлантической интеграции Украины. А эти контакты есть", — считает он.

Известная украинская правозащитница Александра Матвейчук пишет следующее:

"Сначала отблагодарили волонтеров за "присвоение государственных функций" и затыкание дыр, где уполномоченные органы не справлялись, и ввели безумное регулирование волонтерской работы. Затем ввели государственный контроль за общественными организациями, занимающимися реформами на национальном и местном уровнях, и приняли закон о лоббировании, построенный в странах ЕС как механизм прозрачности, а не контроля. А теперь на очереди люди, адвокатирующие интересы страны и защита людей на международной арене "без полномочий и согласований". Так победим? Как же получила эта имитация работы и постоянные палки в колеса, когда на кону, и то без преувеличения, наше выживание".

Общественный деятель Тарас Шамайда отмечает:

"До сих пор партия и фракция "Слуга народа" не только не выгнали из своих этих деятельниц за официальное законодательное предложение превратить Украину в неправовое, террористическое человеконенавистническое государство, не предложили составить им мандаты и не позорить Украину, но даже не сделали публичных заявлений с осуждением этого закона. Все, кто рассказывает, что в Украине не может быть узурпации власти, диктатуры и государственного террора против граждан, просто задумайтесь, чем этот законопроект и отсутствие реакции на него со стороны монобольшинства и Банковой".

Многие простые украинцы, судя по их комментариям, также были возмущены таким положением дел.

Впрочем, уже спустя некоторое время сама Безуглая попыталась оправдаться и даже отшутится за свой законопроект.

"Это так мило, как работает компактная законопроектная провокация) Завтра могу зарегистрировать отмену России", — пишет она и далее добавляет объяснение, с которым, к слову, в этом скандале разразился еще и "подскандал".

В сети заметили, что огромный кусок слов Безглой, которыми она оправдывает своей документ, являются плагиатом. Они были скопированы с сайта русской службы BBC.

Напомним, ранее мы писали о том, что Безуглая уходит из "Слуги народа" и уже вылила тонну критики на партию.