Фармакризис: почему украинцы переплачивают за лекарства и как это остановить?

На фармацевтическом рынке Украины возникла патовая ситуация. С одной стороны, как грибы после дождя, растет количество аптек, что создает иллюзию свободного выбора для потребителей и здоровой конкуренции для участников рынка. На самом же деле украинская фарма в глубоком кризисе: фармацевтический рынок монополизирован; более 90% рынка контролируют всего два дистрибьютора, диктующих свои условия и аптекам, и производителям, и государству; а у самих аптек развязаны руки для того, чтобы спекулировать маркетинговыми хитростями по продвижению сомнительных для покупателей лекарств.

На этом фоне отсутствует полноценное государственное регулирование рынка. Идеальная ситуация создана исключительно для нескольких участников так называемого картельного сговора – 2 компаний-дистрибьюторов и 5 крупнейших так называемых "аптечных сетей" (о них будет ниже).

Хуже всего то, что за провалы в государственном регулировании фармацевтической отрасли платят конечные потребители – люди в аптеках.

Каждый год украинцы переплачивают миллиарды гривен, которые оседают в карманах владельцев компаний-посредников. Возникла настолько дикая ситуация, что в Украине цены на лекарства намного выше, чем в странах ЕС, где уровень достатка населения в разы больше.

Например, в Польше упаковка известного обезболивающего Нимесил обойдется человеку в 185 гривен . Тем временем в Украине за такую же упаковку нужно отдать от 400 до 500 грн . То есть то же лекарство в Украине стоит в 2-2,5 раза дороже.

Если ничего не менять, то цены на лекарства будут бесконтрольно расти и дальше – таковы реалии сегодняшнего состояния фармацевтического рынка. Потребители вообще не защищены. С учетом того, что в 2024 году уровень смертности в Украине является самым высоким в мире , получается, что участники картельного сговора обрекают украинцев на еще большую катастрофу. Если в ситуацию не вмешаются народные депутаты и члены правительства, то они станут соучастниками геноцидального преступления.

Следовательно, ситуация нуждается в срочном решении на уровне Кабинета министров и Верховной Рады.

Монополия дистрибьюторов

Фармацевтические дистрибьюторы – это компании, которые обеспечивают логистику лекарства от производителей до аптек, то есть хранение на складах и транспортировку на точки.

По состоянию на начало 2024 года в Украине, по данным Forbes , работало около 18 000 аптек. Следовательно, было бы логично предположить, что доставкой лекарств в огромной стране занимаются десятки дистрибьюторов.

Но это вообще не так.

Более 90% рынка фармацевтической дистрибьюции сегодня контролируется всего двумя компаниями – "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД". Это кажется нелогичным хотя бы с точки зрения того, что две компании не способны вовремя довозить медикаменты в отдаленные населенные пункты – и это тоже прямой риск для жизни и здоровья украинцев.

"В 2023 году каждый из них держал около 43% рынка. В 2024 году, по данным моих источников, они вдвоем контролируют уже 91%. Следовательно, их сила растет. Остальные операторы делят между собой крохи", — сообщил блогер, экс-редактор "Экономической" правды" Сергей Лямец.

Отсутствие конкуренции развязывает руки этим двум дистрибьюторам в отношении наценок. За последние три года они резко увеличили средний размер своих наценок на лекарства: с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024 году.

В результате чистая прибыль "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" увеличилась в шесть раз. А последствия люди видят уже в аптеках на ценниках.

Если говорить об общих доходах дистрибьюторов в абсолютных цифрах, то это выглядит так:

Доход БаДМ: в 2021 году – 51,2 млрд грн; доход в 2023 году – 57,6 млрд грн. По итогам 2024 года доход будет еще больше.

Доход "Оптима-Фарм, ЛТД": в 2021 году — 46,3 млрд грн; доход в 2023 году – уже 56,7 млрд грн. По итогам 2024 года доход будет еще больше.

Отдельного внимания заслуживают владельцы этих компаний-посредников. Государственные органы власти допустили, что условия на фармацевтическом рынке диктуют лица со слишком сомнительной репутацией.

Владельцем "Оптимы" является Андрей Губский, брат скандального депутата Богдана Губского. Самого Андрея Губского также связываются с тем, что он принадлежит к кругу государственного изменника Виктора Медведчука. В СМИ уверены, что Андрей Губский виновен в коррупции, рейдерстве и мошенничестве. Кроме того, он может быть соучастником дел так называемой "чудесной семерки" (один из трех главных кланов , которые заправляли в Украине в 90-х), которой приписывают убийства, похищение людей, создание финансовых пирамид и налоговое мошенничество. Сегодня Андрей Губский даже не живет в Украине, что, впрочем, не мешает ему контролировать половину фармацевтического рынка дистрибьюции и зарабатывать на украинцах.

Что касается компании "БаДМ", то ее основателем, как пишут " Наши деньги ", является кипрский офшор "Лиорко Инвестментс Лимитид", а конечными бенефициарами числятся Александр Дитятковский, а также Александр и Игорь Суходольский. По данным РБК-Украина , один из трех собственников, а именно Александр Дитятковский, также проживает за пределами Украины, что значительно усложняет контроль за деятельностью монополиста.

Сейчас самое большое, что грозит владельцам "БаДМа" и "Оптимы", — разве что штрафы от Антимонопольного комитета. В июне 2024 года АМКУ начал рассмотрение дела против двух монополистов за то, что они согласовали между собой подобные цены на "Спазмалгон" и "Эвказолин аква".

Штрафы за это могут быть серьезными: 5,4 млрд грн для "Оптимы" и 6 млрд грн для "БаДМа". Понимая это, конечные бенефициары срочно выплатили дивиденды в текущем году: "Оптима" 2,9 млрд грн, "БаДМ" — 2,3 млрд грн. Вероятно, это сделано с целью снизить активы компаний перед потенциальными штрафами. Кроме того, поскольку часть владельцев находится за границей, то можно предположить, что часть этих средств (дивидендов) тоже будут выведены из Украины.

Но даже миллиардные штрафы-наказания не урегулируют отрасль.

Монополия, или в этом случае лучше сказать дуополия, порождает целый ряд сопутствующих проблем для государства и потребителей лекарств. Кроме заоблачных наценок, дистрибьюторы-монополисты создают еще и такие проблемы:

Ограничивают ассортимент лекарств, ведь только две компании решают, какие препараты будут доступны потребителям.

Создают большой риск перебоев в снабжении. Если, допустим, в одной компании случается форс-мажор – половина страны остается без лекарств. Это большой риск национальной безопасности.

Нет стимулов для улучшения логистики, потому что не видят для себя конкуренции. Это приводит к задержкам в поставке лекарств, особенно в отдаленные регионы.

Давят на производителей лекарств, диктуя им свои условия.

Тормозят инновации в фармацевтике.

Диктат крупных аптечных сетей

В начале статьи мы упоминали о картельном сговоре, участниками которого являются не только два дистрибьютора, но и 5 так называемых "аптечных сетей". По данным Forbes , почти 60% розничной торговли лекарств контролируют: АНЦ, "Подорожник", "9-1-1", "Бажаємо здоров'я" и "Аптека Доброго Дня".

За каждым из этих названий стоят конкретные фамилии владельцев. Итак, кто эти люди, зарабатывающие на продаже лекарств украинцам?

АНЦ. Владельцами являются бизнесмены из Запорожья Константин Пучин, Андрей Ахтырский и Артур Кадушкин.

"Подорожник". Владелец – львовский бизнесмен Александр Федечко.

"9-1-1". Владельцы – Ашот Даниелян и его сын Сергей.

"Бажаємо здоров’я" (компания "Сириус-95"). Владельцы – трое киевских бизнесменов Игорь Пустовит, Андрей Варченко и Александр Кощей.

"Аптека Доброго Дня". Владелец – киевлянин Игорь Червоненко, родной брат одиозного политика Евгения Альфредовича Червоненко.

Украина по сравнению со странами ЕС имеет больше аптек на душу населения. С точки зрения потребителя это может показаться положительным фактором: когда в одном микрорайоне работает с десяток разных аптек – создается иллюзия, что покупатель имеет широкий выбор.

Но каждая палка имеет два конца. В Украине нет законодательного определения "аптечных сетей", государственные органы демонстрируют пассивность в решении этой проблемы на рынке и это стимулирует монополию. А следствие, как всегда, одно и то же – заоблачные цены на лекарства для покупателей. Что с того, что аптеки стоят на каждом шагу, если цены там дорогие, растут каждый месяц, и люди отдают последние деньги за необходимые медикаменты?

Многие страны ЕС не допускают монополизацию рынка аптечными сетями. Интересен и позитивен опыт, например, Германии: там аптекарям разрешено владеть максимум четырьмя (!) аптеками. Для сравнения, владельцы крупнейших сетей в Украине имеют более 1500-1700 аптек, что позволяет им диктовать свои правила. В Германии же – не больше четырех аптек в одних руках, и при этом владельцем может быть исключительно дипломированный фармацевт. Такие ограничения направлены на поддержку независимого бизнеса и предотвращение монополизации крупными сетями.

В Украине первым важным шагом в этом направлении должно стать конкретное законодательное определение "аптечная сеть". Это позволит: определить компании, подпадающие под особое регулирование; четко разграничить независимые аптеки от аптечных сетей; ограничит диктат монополистов.

Маркетинговые манипуляции

Украинское законодательное поле вообще не ограничивает владельцев аптек в манипулятивных маркетинговых приемах. Одной из ключевых проблем украинского рынка является использование маркетинговых договоров, когда аптеки получают вознаграждения за продвижение определенных препаратов независимо от их медицинской целесообразности. Механизм работает так: производитель продает препарат по фиксированной европейской цене, возвращает аптекам скидку в 30% и позволяет аптекам продавать препарат дешевле, чем у конкурентов.

Для потребителя это выглядит как идеальная ситуация, потому что он знает, что в конкретной аптеке он купит лекарства гораздо дешевле, чем в другой. Но это выгодно только на первый взгляд.

"Более глубокий анализ показывает, что этот механизм не только не решает проблему доступности, но и создает дополнительные риски для потребителей, аптек и рынка в целом", — пишут "Українські новини", проанализировавшие последствия маркетинговых договоров на примере одного из популярных гепатопротекторов иностранного производства.

К примеру, в разных аптеках эти таблетки стоят от 1209 грн до 2670 грн. Контроля за розничной наценкой нет. В результате это дискриминирует покупателей: в зависимости от географии один человек вынужден покупать тот же препарат в два раза дороже, чем другой покупатель в другом населенном пункте.

"Маркетинговые договоры создают дискриминацию на рынке. Аптеки получают скидки в зависимости от объемов продаж или условий договоров, что усложняет конкуренцию для меньших игроков. Кроме того, непонятно, почему скидка в 30% не предоставляется напрямую дистрибьюторам, которые могли бы обеспечить одинаковые условия для всех аптек и потребителей. Это доказывает, что механизм маркетинговых договоров направлен на усиление позиций крупных. аптечных сетей, а не в пользу конечных потребителей", — говорится в анализе.

В ряде стран существуют строгие ограничения на продвижение лекарственных средств. В США запрещено финансовое стимулирование аптек для продвижения определенных брендов. В Германии и Великобритании действуют строгие ограничения на коммерческие соглашения между аптеками и производителями.

Решением для Украины должен стать строгий контроль государства над прозрачностью соглашений между производителями, дистрибьюторами и аптеками. Очень важна образовательная кампания для потребителей: лекарства нужно выбирать на основе реальных потребностей и медицинской целесообразности, а не поддаваться на маркетинговое влияние. В идеале должен быть введен запрет на маркетинговые договоры. Упомянутый выше анализ доказывает, что при правильном подходе это позволит ввести прозрачные механизмы ценообразования.

Можно ли ожидать перемен?

Упорядочение фармацевтического рынка Украины и защита потребителей – это вопрос, который уже не только перезрел, но буквально горит. На рассмотрении в парламенте сейчас есть правительственный законопроект №11493 , который может стать основой снижения цен в аптеках и борьбы с монополиями. Документ проголосован в первом чтении и до конца не понятно, в какой версии его вынесут ко второму чтению.

Есть вероятность, что именно этот законопроект позволит побороть монополию двух дистрибьюторов. В экспертной среде обсуждается правка, которая ограничит закупку одного препарата у одного отечественного производителя лекарства всего 20% объема от его полного производства.

"Ранее "БаДМ" и "Оптима-Фарм" скупали все производимые лекарства по прямым контрактам, а затем перепродавали их аптекам и государству, диктуя свои цены. Теперь они смогут скупить только 40% производимых лекарств, а по остальным 60% состоится конкурентная борьба. Цифра 20% соответствует международным стандартам. В европейской практике компании с рыночной долей более 20% находятся под особым вниманием антимонопольных органов", — пояснил Сергей Лямец.

Все насущные вопросы, которые нужно решать в Украине на рынке лекарств, звучат пафосно, но только потому, что проблема достигла глобальных масштабов и от ее решения зависит выживание украинцев.

В украинской фарме нужно:

Уменьшить монополизацию рынка.

Обеспечить прозрачность, в том числе введением обязательных реестров владельцев аптечных сетей.

Стимулировать конкуренцию, в том числе снизить барьеры для входа новых игроков на рынок фармацевтической дистрибьюции.

Защитить потребителей (путем регулирования цен и запрещения манипуляций через маркетинговые сделки).

Увеличить доступность лекарств, в том числе через развитие аптечных сетей в отдаленных регионах.

Все решения должны быть продиктованы интересами людей. Сейчас в истекающей кровью стране людям трудно позволить себе купить даже обычное обезболивающее, потому что здесь оно вдвое дороже, чем в ЕС.