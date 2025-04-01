Будет больно? У Трампа рассматривают более агрессивные действия против России, – СМИ

Американские чиновники считают, что санкции практически не соблюдаются

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия намеренно затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. По данным Fox News, он разочарован поведением Владимира Путина и допускает усиление санкционного давления на Москву.

Об этом сообщила корреспондентка FOX. Она ссылается на источник, знакомый с внутренними обсуждениями в Белом доме.

По информации FOX, Трамп убежден, что Россия "тянет время" в переговорах, а администрация США рассматривает более агрессивное выполнение санкций, в частности против так называемого "теневого флота" — танкеров, перевозящих российскую нефть в обход ограничений. По оценкам американских чиновников, сейчас эффективность соблюдения санкций составляет всего "3 из 10 возможных".

В администрации считают, что перехват "теневого флота" РФ в Балтийском море может стать "легкой целью" для давления. По данным FOX, 70% нелегальных продаж российской нефти производятся именно через эти судна, большинство из которых уже находятся под санкциями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия отказывается от соглашения с США по прекращению огня в Украине. В Кремле считают, что их "главное требование" не будет исполнено в текущем проекте соглашения.