Об этом можно забыть? У Трампа скептически оценили возможность заключения перемирия в Украине и сказали, кто виноват

Сейчас, несмотря на жалобы на Украину, чиновники Трампа больше разочарованы действиями Кремля

Соединенные Штаты отошли от оценки того, что можно быстро заключить прекращение огня и мирное соглашение касательно войны в Украине, поскольку позиция российского режима остается без изменений. Сейчас в Белом доме обсуждается вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев мирного соглашения не будет и разрабатываются новые планы давления на Украину и Россию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Издание напоминает, что в начале своего второго срока президент США Дональд Трамп и его администрация планировали достичь полного прекращения огня в Украине уже в апреле или мае этого года.

Однако сейчас существует большая вероятность того, что продолжающаяся четвертый год война затянется еще сильнее, а Вооруженным силам Украины понадобится значительно больше поддержки от западных стран, чтобы сражаться против российских оккупантов. Для Трампа это стало бы масштабным ударом по его имиджу, как "миротворца", поскольку он много раз обещал скорейшее прекращение войны в Украине.

При этом сейчас, несмотря на жалобы на Украину, чиновники Трампа больше разочарованы действиями Кремля. Лидер России Владимир Путин не только активно блокирует попытки США договориться о прекращении огня, выдвигая требования, но и настроен продолжать войну, поскольку его максималистские цели – сохранить захваченные украинские регионы в худшем, или превратить Украину в вассала и избавиться от президента Владимира Зеленского в лучшем для РФ случае – остаются. Гнев Трампа растет после того, как несколько недель он говорил, что "доверяет Путину" и верит, что "российский лидер предан миру". В последние дни Белый дом очень настороженно относится к любым действиям Кремля.

"Непонятно, какие конкретные планы может иметь администрация по давлению на Москву, но один высокопоставленный чиновник США сказал, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифы и санкции. В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он был "взбешен" после того, как Путин раскритиковал доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и предположил, что США могут ввести вторичные тарифы на 25%-50% для покупателей российской нефти", – говорится в материале.

Государственный секретарь США Марко Рубио на встрече с главами МИД стран Балтии также сказал, что мир в Украине уже не гарантирован, а Белый дом рассматривает дополнительные санкции против России. Его слова подтвердил представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

"Существует глубокое разочарование российским правительством из-за переговоров… Президент Трамп четко дал понять, что он рассмотрит возможность наложения дополнительных санкций на всю нефть, поступающую из России, если они не серьезно настроены довести этот конфликт до мирного разрешения", – сказал он.

Между тем, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью российским пропагандистам, что Москва не планирует принимать предложения США по прекращению войны. Рябков сказал, что в предложениях нет "решения проблем", которые, согласно пропагандистским кремлевским нарративам, стали "толчком для войны". Вряд ли такая позиция России понравится Вашингтону.

Напомним, ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, но сделает это, если Владимир Путин "не справится со своей работой". Он также снова озвучил ложную цифру про якобы 350 млрд долларов военной помощи Украине, резко критиковал курс Киева на вступление в НАТО и намекнул, что Украина должна уступить для достижения мира.

Между тем, американские экономисты считают, что Трамп пока не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.