Декрет хотят существенно сократить: в МОН предложили идею

В Украине хотят обустроить садики так, чтобы они могли принимать младенцев

В Украине ситуация с демографией и экономикой оставляет желать лучшего, а потому в правительстве задумались о том, чтобы изменить заведения дошкольного образования. Например, принимать туда детей от трех месяцев.

Об этом рассказала заместительница министра образования Анастасия Коновалова в интервью "Освіторія Медіа". По ее словам, многие женщины не могут продолжать работу после родов как раз потому, что младенцев не принимает ни один садик.

"Открытие яслей очень важно в условиях, когда на украинском рынке труда не хватает людей, а кризис демографии тесно переплетен с экономической. Едва ли не основной барьер выхода женщины на работу в таких условиях – невозможность получить услугу дошкольного образования", — сказала она.

При этом она отметила, что, согласно исследованиям, если обеспечить детей от одного года возможностью посещать садики, то около 750 тысяч женщин смогут вернуться на рынок труда.

Коновалова добавила, что в военное время большой проблемой стала необходимость набирать детей в детские сады и уже через 1-3 года многие из них дойдут до выбора между закрытием и сменой деятельности. Ситуация, по ее словам, не так заметна в Киеве и близлежащих городах. Однако в других областных центрах ситуация уже приводит к тому, что многие общины уже начали работать над тем, чтобы либо предоставлять более широкий спектр услуг, либо набирать детей младшего возраста.

"Поэтому, если раньше дошкольное образование Украины фокусировалось на детях 3–6 лет, и мы их приоритизировали, то сейчас, чтобы не закрывать садики, будем предлагать места и для детей младшего возраста (от трех месяцев)", — сказала она.

Как сообщалось ранее, согласно подсчетам McKinsey Global Institute в Украине до 2040 года будет жить около 30 миллионов человек.