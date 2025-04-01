Ротация вместо демобилизации: в Раде рассказали о новой идее Минобороны

Вениславский рассказал об альтернативе демобилизации для защитников

По прошествии 90 дней на передовой военные смогут получить несколько месяцев отдыха. Такой план ротации было предложено Министерством обороны Украины.

Этот механизм станет альтернативой закону о демобилизации, вокруг которого идет много споров. Об этом народный депутат Украины, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал в эфире Радио Свобода.

"После 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых в течение нескольких месяцев. Это альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы", — пояснил Вениславский.

По словам нардепа, министр обороны Рустем Умеров уже подготовил соответствующие рекомендации. Вскоре они должны быть внедрены на практике.

Вениславский уточнил, что такой механизм является альтернативой, о которой говорит министр обороны в своем обращении. "Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать", — добавил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, я к военному вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре. Мы опубликовали пошаговую инструкцию.