На Тайване произошло самое мощное землетрясение за 25 лет: есть погибшие, видео впечатляют

Под завалами ищут людей

В среду, 3 апреля, около Тайваня произошли мощные подземные толчки магнитудой 7,2 балла. Это было самое сильное землетрясение на острове за 25 лет, известно о как минимум четверых погибших, еще десятки людей пострадали. Власти предупреждали об угрозе цунами на юге Японии и Филиппинах, но позднее предупреждение было отменено.

Землетрясение ощутили и жители Тайбэя (столица Тайваня), в нескольких частях города произошли отключения электроэнергии, также в стране перебои с интернетом. По данным пожарной службы Тайваня, в гористом округе Хуалянь, где находился эпицентр подземных толчков, одного человека насмерть завалило падающими камнями, более 50 получили ранения, пишет Reuters.

Обрушилось по меньшей мере 26 зданий, более половины из них находятся в Хуаляне. Под завалами оказалось около 20 людей, ведутся спасательные работы. В сети появились впечатляющие видео.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что это землетрясение стало самым сильным на острове с 1999 года. По данным Центрального управления погоды Тайваня, глубина землетрясения составила 15,5 км. Была угроза цунами в Японии, на Филиппинах и на Гавайях, но позднее появились сообщения, что опасность миновала. Подземные толчки были ощутимы не только в Тайване, но и в некоторых частях материкового Китая и Японии.

Как сообщал "Телеграф", 1 января произошло сильное землетрясение в Японии. Подземные толчки магнитудой до 7,4 были зафиксированы в районе префектур Исикава и Ниигата.