Китай построил в пустыне копию столицы Тайваня: это признак подготовки к войне (фото)

Это отражает намерения и цели Китая

Китай построил макет ключевого района столицы Тайваня, где расположены президентский офис и другие правительственные здания. Копию Тайбэя создали в пустыне на военном полигоне. Это признак подготовки к войне с Тайванем.

Об этом сообщает Business Insider. Отмечается, что макет отражает намерения и цели Китая, хотя его использование неясно.

Как известно, Китай часто демонстрирует свое агрессивное поведение, которое тревожит его соседей. КНР предпринимает значительные усилия по наращиванию военной мощи и модернизации и никогда не отказывался от использования силы как варианта достижения объединения с Тайванем.

Тайваньский военный аналитик Джозеф опубликовал спутниковое изображение , а также сравнение карт реальной территории Тайбэя.

"Хотя ранее Китай создал копию офисного здания президента Тайваня в другом районе, а именно в Чжурихэ, этот макет занимал большую часть территории, окружающей офис, и располагался на месте, похожем на полигон для бомбардировок с воздуха и стрельбы. По сравнению с реальной картой местности макет выглядит относительно реалистично: дороги и окрестности президентской канцелярии очень напоминают реальное место в столице Тайваня Тайбэе", — отметил Вэнь.

Пока неясно, когда именно был построен макет.

Ранее "Телеграф" писал, что КНР за последние годы увеличила оборонный бюджет на 16% до 223 миллиардов долларов США. Американский адмирал нашел признаки подготовки к вторжению в Тайвань к 2027 году.