У світі може подорожчати техніка: до чого тут землетрус на Тайвані

Компанії запевняють, що складне обладнання не постраждало, але шкода все одно є

У середу, 3 квітня, на Тайвані стався потужний землетрус, який не тільки призвів до загибелі кількох людей, але й пошкодив безліч будівель, включаючи заводи мікроелектроніки. Тепер у всьому світі може виникнути дефіцит комплектуючих до електроніки.

Про це повідомляє Bloomberg. Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) є одним з найбільших виробників мікрочипів у світі та співпрацює з багатьма відомими компаніями на кшталт Apple, Nvidia та AMD.

"Наші критично важливі інструменти, включаючи всі наші інструменти для літографії у крайньому ультрафіолеті, не постраждали", — йдеться у заяві компанії.

Втім, там зазначили, що деяке обладнання все ж таки зазнало пошкоджень, а зараз йдуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення виробництва.

Інший виробник електроніки UMC (United Microelectronics Corp.) також повідомив про тимчасову зупинку виробництва. Хоча про наслідки стихійного лиха компанії не повідомляли, проте аналітики вже побоюються, що це призведе до зростання дефіциту чіпів на ринку.

"Деякі високопродуктивні чіпи потребують безперебійної цілодобової роботи у вакуумі протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чіпи, що знаходяться у виробництві, можуть бути зіпсовані", — кажуть аналітики Бум Кі Сон і Брайан Тан.

При цьому експерти припускають, що зупинка виробництва на тиждень може призвести до збоїв у глобальних ланцюжках поставок, а отже, і до зростання вартості кінцевої продукції.

Як повідомлялося раніше, в Ісландії на півострові Рейк’янес за останні кілька місяців відбулося кілька вивержень вулкана. Останнє з них сталося у березні та призвело до масштабної евакуації.