"Авианосцы" нового времени: гражданские корабли смогут перевозить целые "стаи" беспилотников

Выявить гражданский "дрононосец" чрезвычайно трудно, а массированная атака БПЛА перегрузит любую систему ПВО

Похоже, новое время скоро получит новые, собственные "авианосцы". Гражданские корабли смогут перевозить на борту "стаи" беспилотников; обнаружить такие носители будет очень сложно до того момента, пока они не выпустят наружу свой смертоносный груз.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. Автор статьи отметил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall недавно предложил идею стандартного транспортного контейнера, который может вмещать 126 ударных беспилотников.

"Другие также рассматривают ее, и последствия для морской войны могут быть значительными… Хотя беспилотники – это совсем не новинка, теперь они однозначно являются направлением путешествий для военных во всем мире. Все инвестируют в системы без экипажа в воздухе, на поверхности и под поверхностью для выполнения задач, начиная от материально-технического снабжения до наблюдения, от создания препятствий к удару. Это не обязательно потому, что они лучше альтернатив, а потому, что они дешевле. Поскольку оборонные бюджеты большинства стран НАТО находятся под давлением, это важно", – говорится в материале.

Автор отмечает, что необходимость защищаться от организованных массовых атак БПЛА уже известна. А вот наличие контейнерного способа развертывания – достаточно новый и очень опасный метод. В первую очередь, корабль-носитель трудно обнаружить, а массированная атака беспилотников даже с одного контейнера способна перегрузить системы ПВО.

"Защита от этого может вызвать проблемы, наиболее очевидной из которых является то, что 126 часто превышает число, с которым вы можете справиться. Современным радарам не составит труда отследить их все, но во многих системах защиты быстро закончатся ракеты и шары", — резюмирует автор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом морском дроне "Сталкер 5.0". Его впервые показали в Одессе – он может нести до 150 кг взрывчатки или полезной нагрузки.

На выставке вооружения Eurosatory 2024 Украина демонстрирует современные оборонные технологии. Среди них – украинский ударный беспилотник-камикадзе под экспортным названием Mace. Украинское название — "Булава".