"Авіаносці" нового часу: цивільні кораблі зможуть перевозити цілі "зграї" безпілотників

Виявити цивільний "дрононосець" надзвичайно важко, а масована атака БПЛА перевантажить будь-яку систему ППО

Схоже, новий час скоро отримає нові, власні "авіаносці". Цивільні кораблі зможуть перевозити на борту "зграї" безпілотників; виявити такі носії буде дуже складно до моменту, поки вони не випустять назовні свій смертоносний вантаж.

Про це пише британське видання The Telegraph. Автор статті зазначив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall нещодавно запропонував ідею стандартного транспортного контейнера, який може вміщувати 126 ударних безпілотників.

"Інші також розглядають її, і наслідки для морської війни можуть бути значними… Хоча безпілотники – це зовсім не новинка, тепер вони однозначно є напрямком подорожей для військових у всьому світі. Усі інвестують у системи без екіпажу в повітрі, на поверхні та під поверхнею для виконання завдань, починаючи від матеріально-технічного постачання до спостереження, від створення перешкод до удару. Це не обов’язково тому, що вони кращі за альтернативи, а тому, що вони дешевші. Оскільки оборонні бюджети більшості країн НАТО перебувають під тиском, це важливо", – сказано у матеріалі.

Автор зазначає, що необхідність захищатися від організованих масових атак БПЛА вже відома. А от наявність контейнерного способу розгортання – доволі новий та дуже небезпечний метод. В першу чергу, корабель-носій важко виявити, а масована атака безпілотників навіть з одного контейнера здатна перевантажити системи ППО.

"Захист від цього може спричинити проблеми, найбільш очевидною з яких є те, що 126 часто перевищує число, з яким ви можете впоратися. Сучасним радарам не складе труднощів відстежити їх усі, але в багатьох системах захисту швидко закінчаться ракети та кулі", – резюмує автор.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий морський дрон "Сталкер 5.0". Його вперше показали в Одесі — він може нести до 150 кг вибухівки чи корисного навантаження.

На виставці озброєння Eurosatory 2024 Україна демонструє сучасні оборонні технології. Серед них — український ударний безпілотник-камікадзе під експортною назвою Mace. Українська назва — "Булава".